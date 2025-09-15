Estamos a escasos meses del cierre de año y millones de pensionados y jubilados esperan con gran ilusión el primer abono de su aguinaldo, ayuda económica esencial que les permite afrontar los gastos propios de la temporada, adquirir regalos navideños o, incluso, fortalecer su ahorro personal.

Para los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esta prestación es un derecho legalmente garantizado, el cual se entrega en fechas determinadas y previamente anunciadas.

La fecha exacta para el pago del aguinaldo fue ratificada por el ISSSTE al inicio de 2025, lo cual aporta una mayor tranquilidad a los pensionados que dependen de este ingreso extra. Este bono, adicional a la pensión mensual, se distribuye en dos pagos: el primero, antes del Buen Fin, para incentivar el consumo de los jubilados, y el segundo, cerca de las festividades navideñas.

La institución subrayó que este adelanto de pagos tiene como objetivo proporcionar estabilidad financiera a los beneficiarios, evitando que deban esperar hasta finales de año para acceder a su dinero. Además, el ISSSTE insistió en que todos los depósitos se realizan de manera directa en las cuentas bancarias registradas, lo cual elimina riesgos y asegura mayor comodidad para los adultos mayores.

¿Cuándo es el depósito de la primera parte del aguinaldo del ISSSTE?

Según el calendario oficial del ISSSTE, la primera parte del aguinaldo será depositada a los pensionados durante la primera quincena de noviembre de 2025. Con esto, la institución cumple con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y la Ley del ISSSTE, que garantizan el pago de esta prestación a todos los jubilados.

El ISSSTE recordó que los depósitos son automáticos, por lo que no es necesario acudir a ventanillas ni realizar ningún trámite adicional. Lo único que los beneficiarios deben hacer es asegurarse de que su cuenta bancaria esté activa y actualizada, ya que el aguinaldo se abona en la misma tarjeta en la que reciben su pensión mensual.

