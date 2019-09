+ Informador: Las noticias del 27 de septiembre de 2019

4 Llegará a Guadalajara

Billie Eilish presentará su show en Guadalajara el 25 de mayo del próximo año en la Arena VFG, como parte de su gira Where do we go? World Tour; será el primero de dos conciertos programados para México.

La artista también estará en Ciudad de México el día 27 de mayo en el Palacio de los Deportes.

El Tour comenzará el 8 de marzo en Miami, la preventa para las fechas en México será el 3 de octubre. La venta general comienza el 4 de octubre a las 11:00 horas.