Dengue hemorrágico y muertes azotan la colonia Lomas del Paraíso I

A finales de julio, los primeros casos de dengue en la colonia Lomas de Paraíso I comenzaron. No es casualidad, pues la colonia está a unos metros de la Barranca de Huentitán y la atraviesa un canal que fácilmente se convierte en criadero de mosquitos.

Familias enteras han estado enfermas y no solo eso, sino que la mayoría han tenido dengue hemorrágico.

Tal es el caso de Katia, quien ya tiene ocho días en terapia intensiva en el Hospital Civil Nuevo.

Empezó con dengue clásico el 15 de septiembre. Se bañaba para bajarse la temperatura y seguía el tratamiento de Paracetamol y líquidos que recetan. Sin embargo, cuatro días después comenzó a vomitar sangre y fue cuando la llevaron al Hospital Civil de Guadalajara (HCG).

Cuando llegó, “se le vino la hemorragia fea. Tanto que la tuvieron que sedar para poderla subir a terapia intensiva”, cuenta su papá José.

En su familia no es la única, por lo menos a cinco miembros más les dio este virus, aunque en su colonia los casos suben a 131, de acuerdo con cifras del mismo Hospital.

Rosa María y otros cuatro miembros de su familia se suman al conteo. Hace un mes y medio que comenzaron: “A mí y a mi cuñada nos dio muy feo. Toda la semana trajimos calentura y la siguiente seguía sin poder levantarme. Me sentía muy débil. Aún quedan secuelas de eso”, explica mientras atiende su local de comida.

Además, las muertes no se han hecho esperar, pues vecinos de la colonia cuentan al menos cinco: dos adultos y tres niños. Todos por dengue hemorrágico.

“Si es algo grave, a veces pienso que no es el dengue, sino otro tipo de virus, porque hace 14 años me pegó el hemorrágico y este, a pesar de ser el normal, me pegó más fuerte. Creo que es otra cosa porque hay muchos caso y la otra vez no se murió tanta gente”, sentencia, Rosa.

Una de las fallecidas tenía 80 años. El dengue hemorrágico comenzó a las dos de la madrugada y, para las siete de la tarde del día siguiente, falleció.

En la zona la venta de repelente contra mosquitos también ha aumentado en tiendas de conveniencia: “Casi en cuanto me llegaron los primeros, la gente se los acabó. Así ha pasado desde hace unas semanas”, explica Brenda, una trabajadora del lugar.

También, las plaquitas contra zancudos y raidolitos han “volado” en tiendas de abarrotes. “Tienen miedo que les dé dengue. La mayoría en la colonia ha tenido o han fallecido. Es raro al que no le ha dado”, señala América Rodríguez. En su caso ya van cuatro personas cercanas con la enfermedad.

Y, aunque han fumigado y lanzado campañas, las acciones llegaron tarde pues ya había muchos casos. Aunque, según dicen los vecinos, solo fueron dos o tres veces un mes y no han vuelto.

NM