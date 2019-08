+ Informador: Las noticias del 26 de agosto de 2019

4 Revelan imágenes

Disney Studios reveló este lunes un avance “especial” de su próxima película “Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker”, filme dirigido por J.J. Abrams y que se estrenará el próximo 20 de diciembre.

De acuerdo con lo visto hasta ahora de "The Rise of Skywalker", se trata no sólo de la última batalla entre ambos lados de la Fuerza, si no que los personajes se enfrentarán contra el "mayor mal", además de que el resurgimiento del "Emperador Palpatine", mantiene a los fans en suspenso.

Con la mayoría del reparto reunido sobre el escenario, la productora Kathleen Kennedy y el director Abrams presentaron el nuevo cartel de "Episodio IX", que tiene su énfasis en el duelo entre la protagonista Rey y Kylo Ren, mientras de una manera difuminada de fondo se ve el rostro del Emperador.