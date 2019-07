+ Informador: Las noticias del 15 de julio de 2019

2 Redadas exitosas

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó este lunes que las redadas para deportar a "miles" de indocumentados han sido "muy exitosas", pese a que las autoridades no han dado detalles ni han confirmado que se hubiesen producido.

Al justificar la falta de información acerca de estas redadas, Trump precisó que "mucho" de lo sucedido no es "necesariamente público".

Las autoridades migratorias no confirmaron el inicio de la redada y aún no ha trascendido ningún detalle sobre la magnitud del operativo, aunque en Nueva York hubo tres operaciones el sábado de las que no resultaron personas detenidas.