Este jueves 5 de febrero, la dirigencia estatal de Morena en Jalisco dio su postura con respecto a la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien enfrenta múltiples denuncias; una de ellas es por extorsión a una empresa tequilera, tres por violencia política de género en contra de regidoras del ayuntamiento y una más por presuntamente haber convertido en oficinas y su residencia personal el Museo Nacional del Tequila (MUNAT), esta última a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena expresó que el partido es "un movimiento que cree y defiende el Estado de Derecho. En este y en cualquier caso, nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la ley".

Dice que: "Confiamos en que las autoridades competentes realizarán su trabajo conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso".

Añadió que: "La persona investigada tiene derecho a la defensa y a hacer uso de los recursos legales que la ley le otorga para exponer lo que a su derecho convenga".

Y resaltó que el partido "será siempre respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades. Será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones".

"La legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables de nuestro movimiento".

ESPECIAL / Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco

Sobre la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Fue temprano esta mañana cuando el Gobierno Federal anunció la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, además de otros funcionarios públicos.

Con un mensaje en redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que el hecho fue en seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas: "en un operativo coordinado con las secretarías de Defensa, Marina, la FGR, la SSPC y el CNI, fue detenido en Jalisco Diego 'N', presidente municipal de Tequila, Jalisco".

El funcionario federal detalló que también fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento de Tequila, los cuales son el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

"Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta @Claudiashein", añadió Harfuch.

