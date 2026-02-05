El gobierno federal anunció esta mañana la detención del presidente municipal de Tequila, Diego además de otros funcionarios públicos.

"En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexic, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego "N", presidente municipal de Tequila, Jalisco", dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El funcionario federal detalló que también fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

"Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta @Claudiashein", añadió.

El alcalde de Tequila, Diego Alejandro Rivera Navarro enfrenta múltiples denuncias, una de ellas es por extorsión a la empresa tequilera José Cuervo, tres por violencia política de género en contra de regidoras del ayuntamiento, una de ellas perteneciente a su mismo partido; y una más por presuntamente haber convertido en oficinas y su residencia personal el Museo Nacional del Tequila (MUNAT), esta última a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el gobernador Pablo Lemus.

En primer lugar, José Cuervo denunció que varios funcionarios públicos municipales, entre ellos el presidente municipal, les exigían el pago de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar la planta Cuervo 1800. El ayuntamiento argumentaba que la empresa había incumplido en la renovación de licencias municipales, de operatividad y de construcción, así como con su obligación fiscal con el impuesto predial; Cuervo advertía que el cobro estaba "sobrevaluado", pues era mucho mayor a lo que habían pagado en años anteriores.

El pasado 10 de diciembre representantes de la empresa y Rivera Navarro llegaron a un acuerdo en el que la compañía habría de pagar alrededor de 17 millones de pesos a fin de que no fuera clausurada la fábrica. Sin embargo, un día después Cuervo presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado por extorsión. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el edil habría recurrido al mismo modus operando contra al menos otras 10 tequileras.

En cuanto a las denuncias de las tres regidoras de Tequila, la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, explicó que desde el pasado 22 de julio presentaron una denuncia en contra del alcalde en la Fiscalía de Delitos Electorales por violencia política en razón de género. Sus casos fueron turnados a la Secretaría, donde se les brindó acompañamiento y atención psicológica y, debido a la situación de violencia que enfrentan, se les entregaron dispositivos pulso de vida.

"Estamos buscando que no solamente quede como un tema político, sino que se pueda encuadrar, porque eso es a lo que las mujeres nos estamos enfrentando. Se están enfrentando también en el acceso pleno a sus derechos políticos: son regidoras y aun así ha quedado asentado que ellas están recibiendo violencia dentro del Ayuntamiento de Tequila", dijo la funcionaria.

Por último se indicó que la FGR investiga las presuntas modificaciones en el MUNAT tras su repentino cierre en octubre de 2025. En junio pasado, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Guardia Nacional aseguraron el inmueble para investigar el uso que se le había dado en los últimos meses. Habitantes y promotores turísticos afirmaron que el alcalde lo habría convertido en su residencia oficial y en oficinas, además de que realizó las modificaciones sin el aval del Instituto.

