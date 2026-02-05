Jueves, 05 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY jueves 5 de febrero

Según SEMADET, la mañana de este 5 de febrero se registra mala calidad del aire en la estación Las Pintas

Por: El Informador

Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY jueves 5 de febrero

Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY jueves 5 de febrero

De  acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET),  este jueves 5 de febrero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta  su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables. 

Lee también: EN VIVO: Noticias por detención del alcalde de Tequila

Según informes de SEMADET, la mañana de este 5 de febrero, Día de la Constitución de 1917, se registra un nivel de riesgo alto registrado en la estación Las Pintas, con 106 puntos IMECA; por otro lado, en la estación Santa Margarita se registra un nivel de calidad de aire aceptable, con 52 puntos IMECA. 

Índice de calidad por zonas

  • Santa Margarita: 52 puntos IMECA
  • Santa Anita: 92 puntos IMECA
  • Las Pintas:  106  puntos IMECA
  • Miravalle: 86 puntos IMECA
  • Tlaquepaque: 54 puntos IMECA
  • Oblatos: 60 puntos IMECA
  • Santa Fe: 102  puntos IMECA
ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET  
ESPECIAL / SEMADET  

Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto. 

Te puede interesar: Habrá uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de Jalisco por sarampión

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones