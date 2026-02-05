El Zoológico de Guadalajara anunció la llegada de nuevas especies al recinto; se trata de pingüinos que acaban de nacer en el área de la Antártida, actualmente están en la Pingüinadería donde se encuentran conquistando corazones.

El recinto invita a la ciudadanía a conocerlos, para ver cómo viven, juegan y logran crecer de forma rápida, ya que solo tardan unos meses en llegar a su tamaño adulto.

Lee también: La carretera maldita a Puerto Vallarta llena de brujas y fantasmas

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

¿Cómo es la Antártida del Zoológico Guadalajara?

La Antártida, conocida como el reino de los pingüinos, es hogar de especies como el Adelie y el Gentoo, estas aves habitan en las regiones más gélidas del continente, por lo que su espacio ha sido diseñado cuidadosamente para recrear las condiciones extremas de su entorno natural y garantizar su adecuado desarrollo.

En esta experiencia, el público podrá sentir de primera mano las bajas temperaturas, descubrir qué tan helado es un témpano de hielo y, además, vivir un encuentro inmersivo con una orca a través de tecnología de realidad virtual.

Para poder ver los pingüinos bebés puedes hacerlo comprando alguno de los siguientes paquetes:

Paquete Premier:

Niños: 270 pesos.

Adultos: 390 pesos.

Paquete Diamante:

Niños: 350 pesos.

Adultos: 455 pesos.

Te recomendamos: Sofocan conato de incendio en Lomas del Refugio

El horario de la Antártida es de 10:30 am a 5:30 pm, recuerda que en esta área las temperaturas son muy bajas, toma tus precauciones.

Por otro lado, el Zoológico Guadalajara pronto tendrá una increíble promoción, pues del 13 de febrero al domingo 1 de marzo de este 2026, todos los paquetes de adulto tendrán el costo de niño.

La promoción, bajo el lema “Todos somos niños en el Zoológico Guadalajara” aplica para todas las edades y en todos los paquetes, es decir que durante dichas fechas los precios en las entradas quedarán de la siguiente forma:

Paquete Guadazoo: 95 pesos (aplica para todas las edades).

Paquete Premier: 270 pesos (aplica para todas las edades).

Paquete Diamante: 350 pesos (aplica para todas las edades).

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA