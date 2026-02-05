La mañana de este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, y de otros tres servidores públicos del ayuntamiento.

De acuerdo con autoridades estatales, el edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, y sus presuntos nexos con una célula delictiva del Cártel Nueva Generación (CNG).

¿Quién es Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila detenido este jueves?

Pese al puesto público que ocupa, la información disponible en la red sobre el alcalde municipal es limitada.

Diego Rivera Navarro asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, tras postularse con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). A diferencia de otros miembros del ayuntamiento, Rivera no cuenta con un currículum público, por lo que su último grado de estudios y su trayectoria política es desconocida. Del mismo modo, tampoco se tiene conocimiento de otros datos de su vida personal, como su estado civil o si tiene hijos. Se estima que su edad es de 45 años.

Rivera Navarro enfrenta múltiples denuncias, una de ellas es por extorsión a la empresa tequilera José Cuervo, tres por violencia política de género en contra de regidoras del ayuntamiento, una de ellas perteneciente a su mismo partido; y una más por presuntamente haber convertido en oficinas y su residencia personal el Museo Nacional del Tequila (MUNAT), esta última a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el gobernador Pablo Lemus.

El caso de José Cuervo

La empresa tequilera denunció que varios funcionarios públicos municipales, entre ellos el presidente municipal, les exigían el pago de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar la planta Cuervo 1800. El ayuntamiento argumentaba que la empresa había incumplido en la renovación de licencias municipales, de operatividad y de construcción, así como con su obligación fiscal con el impuesto predial; Cuervo advertía que el cobro estaba "sobrevaluado", pues era mucho mayor a lo que habían pagado en años anteriores.

El pasado 10 de diciembre representantes de la empresa y Rivera Navarro llegaron a un acuerdo en el que la compañía habría de pagar alrededor de 17 millones de pesos a fin de que no fuera clausurada la fábrica. Sin embargo, un día después Cuervo presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado por extorsión. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el edil habría recurrido al mismo modus operando contra al menos otras 10 tequileras.

Alcalde de Tequila, acusado de violencia política por razón de género

Tres regidoras de Tequila presentaron una denuncia el pasado 22 de julio en contra del alcalde en la Fiscalía de Delitos Electorales por violencia política en razón de género. Sus casos fueron turnados a la Secretaría, donde se les brindó acompañamiento y atención psicológica y, debido a la situación de violencia que enfrentan, se les entregaron dispositivos pulso de vida.

Controversia por el Museo Nacional del Tequila

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunció al edil por realizar modificaciones sin autorización en este inmueble, el cual presuntamente había adaptado para usarlo como su residencia personal y como sus oficinas, señalaron habitantes y promotores turísticos. En junio pasado, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Guardia Nacional aseguraron el inmueble para investigar el caso.

Además de estos señalamientos, fuentes oficiales recordaron que en mayo de 2025, Diego "N" fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación del grupo Los Alegres del Barranco, durante un evento público en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CNG.

La detención de Diego Rivera Navarro se trata de un nuevo golpe a autoridades municipales dentro del Operativo Enjambre, coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia SSPC, de acuerdo con información oficial.

Lee también: Detienen a hombre por robar hostias del Templo de las Capuchinas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

