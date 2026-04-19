Trucos de Alexa para saber si alguien entra a tu habitación sin permiso

Alexa, el servicio de voz de la nube de Amazon, no solo es útil para programar alarmas o reproducir música, pues este aparato también ayuda a mantener vigilados espacios del hogar, brindando la oportunidad de identificar cuando un intruso ingresa.Esta medida de vigilancia se logra mediante el sistema de emergencia y otras funciones de seguridad que posee tu dispositivo Echo. Aquí te decimos el paso a paso para que aproveches y cuides tu casa desde la distancia.De acuerdo con Amazon, el dispositivo Echo que compone a Alexa cuenta con el skill de hogar inteligente, con el que podrás monitorear cada uno de los rincones de tu casa mientras te encuentras ausente.Estas funciones de vigilancia producen alertas inteligentes que se transmiten de tu dispositivo Echo hacia tu celular cuando Alexa detecta ruidos, presencias y otras anomalías dentro de tu hogar.Dichas notificaciones incluyen grabaciones de audio y de video (si cuentas con cámaras de vigilancia) del evento detectado, para que sepas lo que ocurre en tu vivienda en tiempo real.Por ejemplo, si alguien entró a tu cuarto durante tu ausencia y tienes habilitada la función "Detección de presencias", Alexa te avisará que en tu habitación se encuentra algún intruso.Y en caso de que necesites ayuda de emergencia, tienes la oportunidad de recurrir a Emergency Assist de Alexa para contactar a algún familiar o al servicio 911 para que te auxilien.Sin embargo, es indispensable que tomes en cuenta que no todos los dispositivos Alexa pueden registrar y darte aviso sobre sonidos o presencias, pues de acuerdo con su fabricante, solo los altavoces Echo y pantallas inteligentes como Echo Dot o Echo Show son compatibles con estas funciones.Si requieres cuidar de tu recámara con ayuda de Alexa, es recomendable que tengas un dispositivo Echo en tu cuarto para que la supervisión sea más eficiente.A continuación, te compartimos 3 funciones de Alexa que te permitirán saber si alguien ingresa a tu dormitorio a escondidas:Detector de ruidosDetector de presenciasCámaras de seguridadSi cuentas con cámaras de vigilancia en tu habitación, puedes vincularlas con Alexa para monitorearla. Para hacerlo, solo debes realizar lo siguiente:Amazon aclara que el sistema Emergency Assist de Alexa no es un servicio de supervisión profesional, pero te ayudará a mantener bien vigilada tu casa para cuando te encuentres lejos.Sin duda, con estas herramientas de seguridad que Alexa ofrece podrás tener la certeza de que nadie invadirá tu cuarto mientras te encuentres ausente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB