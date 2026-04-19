Cómo evitar que las fotos de WhatsApp ocupen tanto espacio de almacenamiento

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo; sin embargo, su uso muchas veces puede comprometer una parte significativa del almacenamiento del dispositivo móvil, pues a través de ella se comparten distintos contenidos multimedia como fotos, videos y audios. En este contexto, aquí te decimos cómo puedes tener más espacio de tu celular libre.

Esta información es fundamental, especialmente cuando la memoria de la app se llena, ya que es posible que empiece a fallar en cosas básicas: no poder recibir más archivos, las descargas se detienen o pueden volverse lentas y, en casos extremos, deja de guardar nuevos mensajes.

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¿Cómo liberar la memoria de WhatsApp sin borrar archivos?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, el almacenamiento de los archivos que se envían o reciben se gestiona de dos maneras: desde la misma aplicación o desde el celular.

Para liberar gigas y no perder contenido importante, te recomendamos ubicar el botón "Administrar almacenamiento" y realizar el proceso manualmente, revisando los archivos antes de elegir eliminarlos.

Sigue estos pasos para encontrarlo:

Abre la aplicación. Toca el apartado de "Ajustes". Ve a "Almacenamiento y datos". Selecciona el botón "Administrar almacenamiento". Dentro de la sección, revisa los archivos que la aplicación te sugiere eliminar para liberar espacio. Elimina los archivos uno por uno o selecciónalos todos para depurarlos.

Vale la pena mencionar que los archivos eliminados ya no podrán recuperarse. Por eso, asegúrate de hacer una copia de seguridad antes de comenzar el proceso.

¿Cómo recibir fotos de WhatsApp sin consumir almacenamiento?

Hay ocasiones en que, al estar en un chat grupal, los archivos recibidos en WhatsApp se descargan de manera automática y eso también ocasiona que consuman mayor espacio de almacenamiento.

Para evitarlo, lo mejor es desactivar la descarga automática y así, cada vez que entres a un chat grupal, podrás decidir qué fotos y videos ver. Únicamente los que selecciones se guardarán en la memoria.

Los pasos son:

Abre WhatsApp. Dirígete a "Ajustes". Presiona "Chats" y desplázate a "Ajustes de chat". Ubica el botón "Visibilidad de archivos multimedia". Actívalo y listo.

Gestionar adecuadamente los archivos en WhatsApp, más allá de liberar espacio, también contribuye a proteger tu privacidad, ya que reduces el riesgo de que información sensible permanezca almacenada sin necesidad.

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MB