El Gobierno federal ha revelado información fundamental para miles de familias mexicanas que se encuentran a la espera del apoyo económico otorgado a través de la Beca Rita Cetina, un programa social diseñado para beneficiar a los estudiantes de nivel primaria en todo el país. Recientemente, las autoridades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmaron las fechas oficiales y los documentos que los padres de familia o tutores deben presentar de manera obligatoria para recoger la tarjeta de pagos del Banco del Bienestar.

Este paso es absolutamente indispensable, ya que sin la entrega formal de este plástico bancario, los beneficiarios no podrán acceder a los recursos económicos destinados a la compra de uniformes, calzado y útiles escolares para el próximo ciclo académico.

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Requisitos y documentos para la tarjeta de pagos de la Beca Rita Cetina

Para llevar a cabo el proceso de entrega de manera ágil y sin contratiempos, las autoridades han establecido un listado de los requerimientos que se solicitarán en las sedes asignadas.

Los padres, madres o tutores legales que acudan a recibir el medio de cobro deberán presentar una serie de papeles tanto personales como del menor inscrito en el programa. En lo que respecta al adulto responsable, es imperativo llevar una identificación oficial vigente en formato original y copia, además de una copia del acta de nacimiento, una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una copia de un comprobante de domicilio cuya antigüedad no sea mayor a los últimos seis meses.

Por otro lado, en cuanto a los requerimientos del estudiante de primaria que ha sido registrado como beneficiario, la documentación es un poco más breve, pero igualmente estricta. Se debe entregar una copia legible del acta de nacimiento del menor, así como una copia de su CURP actualizada.

Es de suma importancia que las familias verifiquen que toda la información coincida con los datos proporcionados durante la fase de registro, ya que cualquier discrepancia podría retrasar la entrega del plástico.

Fechas de entrega de las tarjetas de pagos

Según lo informado por Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, la entrega oficial comenzará el lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el viernes 31 de julio de 2026. Durante este periodo, los Servidores de la Nación serán los encargados de coordinar la logística, ya sea directamente en los planteles educativos de educación básica o en puntos de encuentro estratégicos definidos por las autoridades federales en cada municipio.

Para asegurar el éxito de esta fase, se hace un llamado a los padres de familia para que se mantengan atentos a las convocatorias oficiales que se emitirán a través de los canales institucionales y en las propias escuelas. En dichos avisos se especificará con claridad el día, la hora y el lugar al que deberán acudir con sus documentos.

¿Cuándo llega el primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

Una vez que las familias hayan cumplido con la entrega de los requerimientos y tengan en sus manos el plástico del Banco del Bienestar, el siguiente paso será esperar la dispersión de los fondos.

Las autoridades han confirmado que el primer depósito de este programa social, que otorga un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales por familia, se realizará durante el mes de agosto de 2026. Esta fecha ha sido seleccionada estratégicamente para que los padres y tutores cuenten con la liquidez necesaria justo antes del inicio del nuevo ciclo escolar, aliviando así la carga económica que representa el regreso a clases.

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El objetivo central de esta iniciativa es fomentar la permanencia escolar y garantizar que las niñas y niños de educación básica tengan las mismas oportunidades de desarrollo académico. Al expandir la cobertura que inicialmente solo contemplaba a estudiantes de secundaria, el Gobierno federal busca erradicar la deserción escolar motivada por la falta de recursos económicos.

Finalmente, se recomienda a todos los beneficiarios que, una vez activada su cuenta, hagan un uso responsable de los recursos y sigan las medidas de seguridad pertinentes, como el cambio periódico del Número de Identificación Personal (NIP) y la protección de sus datos bancarios. La aplicación móvil de la institución financiera estatal estará disponible para que los usuarios puedan consultar su saldo y movimientos sin necesidad de acudir físicamente a las sucursales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

