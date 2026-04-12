Por qué debes vincular tu línea telefónica con tu CURP antes del 30 de junio

El próximo 30 de junio de 2026 marca la fecha límite para millones de usuarios en Jalisco y en todo México, quienes deberán cumplir con una nueva disposición oficial para mantener activos sus servicios de comunicación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha establecido que toda línea telefónica móvil en el país debe estar asociada a la identidad de una persona física o moral. Esta medida, que entró en vigor a principios de año, busca crear un padrón confiable que asocie cada número de celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su titular.

El objetivo principal de esta iniciativa es combatir de manera frontal los delitos de extorsión y fraude, los cuales se han apoyado históricamente en el anonimato que permitían los chips de prepago no registrados.

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La implementación de esta normativa responde a los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, aprobados por la CRT en diciembre de 2025. De acuerdo con las autoridades, el registro formaliza un procedimiento que las empresas operadoras ya realizaban para los clientes con planes de renta o pospago, pero que ahora se extiende de manera obligatoria a la modalidad de prepago, la cual representa la gran mayoría de las conexiones en el territorio nacional.

Al vincular cada número con una identidad verificada, se espera disuadir a los delincuentes de utilizar equipos de comunicación para actividades ilícitas, facilitando a las autoridades la trazabilidad de las llamadas en caso de que se cometa algún delito que afecte a la ciudadanía.

¿Qué pasará con tu línea telefónica si no registras tu CURP?

Ignorar este requerimiento normativo traerá consecuencias severas para los usuarios, ya que a partir del próximo 1 de julio, cualquier línea telefónica que no esté debidamente vinculada con la CURP del titular será suspendida. Esta inhabilitación significa que el dispositivo perderá por completo la capacidad de realizar o recibir llamadas ordinarias, enviar mensajes de texto (SMS) y navegar por internet utilizando la red de datos móviles.

A pesar de la suspensión del servicio regular, la normativa de la CRT contempla medidas de protección civil para garantizar que los ciudadanos no queden completamente incomunicados en situaciones de riesgo. Los teléfonos con una línea telefónica suspendida conservarán la capacidad exclusiva de enlazar llamadas a números de emergencia, como el 911, así como a líneas de atención ciudadana.

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Paso a paso: Cómo vincular tu celular con la CURP

El proceso para registrar tu celular y cumplir con esta obligación es completamente gratuito y ha sido diseñado para ser lo más accesible posible para toda la población.

Las empresas de telecomunicaciones están enviando mensajes de texto (SMS) a sus clientes con un enlace seguro y personalizado que redirige al portal oficial de registro de la compañía. En este sitio web, el usuario debe ingresar sus datos personales, incluyendo su nombre completo, una identificación oficial vigente (como la credencial para votar del INE o el pasaporte) y, de manera indispensable, su CURP. Para las personas morales, el trámite exige además la presentación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Para aquellos usuarios que prefieran realizar el trámite de manera presencial o que encuentren dificultades con el proceso digital, las compañías telefónicas han habilitado sus centros de atención a clientes en todo el país.

Al acudir a una sucursal, un ejecutivo de ventas asistirá al titular de la línea telefónica para capturar sus datos en el sistema, verificando físicamente la documentación requerida.

Es importante destacar que, en el caso de los usuarios extranjeros residentes en México o personas en condición de refugio, el trámite puede completarse utilizando un pasaporte vigente o una CURP temporal, garantizando así el acceso a los servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población.

Ante las preocupaciones legítimas sobre la privacidad y el manejo de la información personal, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha sido enfática en que los datos recabados estarán protegidos. La información será resguardada exclusivamente por las empresas operadoras de telefonía, las cuales están obligadas a cumplir con los estándares de ciberseguridad y con las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. De esta manera, se busca equilibrar la necesidad de mayor seguridad pública con el derecho fundamental a la privacidad de los millones de usuarios de telefonía móvil en el país, asegurando que su información no sea utilizada para fines comerciales o no autorizados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

