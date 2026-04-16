Pasajes gratis para niños en Guadalajara: cuándo inicia el registro, dónde y cómo hacerlo

Con el objetivo de beneficiar la movilidad de los alumnos hacia sus escuelas y apoyar la economía familiar, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció un programa de gratuidad en el transporte público dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años de edad. El programa entrará en vigor en el marco del Día del Niño; por ello, aquí te decimos las fechas de registro, así como cómo y dónde hacerlo.

“Este apoyo al transporte público gratuito de nuestras niñas y niños es para ustedes, es para sus familias, es para tener un Jalisco más solidario y más unido” , afirmó el mandatario estatal.

Lemus Navarro destacó que Jalisco es el único estado del país donde los infantes no pagarán tarifa en el transporte público.

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¿En qué municipios de Jalisco habrá pasajes gratis para niños?

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, el subsidio aplicará para el transporte público colectivo y masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno y, próximamente, en Ocotlán.

El programa incluye viajes en unidades de las rutas integradas al sistema Mi Transporte, así como en las cuatro líneas de Mi Tren y en los sistemas Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada; además, se contempla la futura incorporación de la Línea 5 del transporte público.

¿Cuándo empieza el registro para pasajes gratis para niños en Guadalajara?

El registro para que niñas y niños de distintos municipios de Jalisco puedan acceder al subsidio de dos pasajes diarios comenzará muy pronto. De acuerdo con las autoridades, el proceso en línea iniciará el próximo lunes 20 de abril.

Para acceder al apoyo, es necesario que la madre, padre o tutor registre al menor en el padrón de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), a través de la página: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ .

Una vez completado el procedimiento con éxito, las familias beneficiarias deberán recoger una tarjeta especial para el subsidio, similar a la de Mi Pasaje o la Tarjeta Única. No obstante, en caso de contar con otro plástico, este podrá conservarse.

De acuerdo con las autoridades, el proceso en línea iniciará el próximo lunes 20 de abril. ESPECIAL

La entrega se realizará en los doce Macromódulos de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, de los cuales ocho se encuentran en el Área Metropolitana de Guadalajara y cuatro más en el interior del estado.

Se estima que este programa beneficiará a más de 75 mil menores en el estado de Jalisco. Mientras tanto, se mantiene la tarifa preferencial de 5 pesos para el resto de los estudiantes, a la que se puede acceder con cualquier medio de pago electrónico.

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MB

