¿El cometa más brillante del año será visible en México? Esto se sabe

El mes de abril cerrará con uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año: el avistamiento del Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), un fenómeno que ha despertado gran expectativa entre especialistas y aficionados a la observación del cielo nocturno. Su paso cerca de la Tierra representa una oportunidad poco común para apreciar un cuerpo celeste de estas características sin necesidad de esperar varios años.

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Este cometa ha llamado la atención de la comunidad científica debido a que fue clasificado con un brillo de magnitud 5, una intensidad que lo coloca cerca del límite de visibilidad a simple vista bajo condiciones favorables.

Sin embargo, a diferencia de las estrellas, los cometas no suelen mostrarse como puntos brillantes y definidos. Aunque su magnitud sea similar, su apariencia suele percibirse como una mancha tenue y difusa en el firmamento, debido a la nube de gas y polvo que los rodea. Esta característica hace que localizarlos resulte más complicado, por lo que se recomienda paciencia, un lugar oscuro y seguir con atención su trayectoria en el cielo.

¿Cuándo será más visible el cometa?

De acuerdo con la NASA, el Cometa C/2025 R3 podría tratarse del cometa más brillante del año y podrá verse con mayor luminosidad desde este fin de semana y hasta el 27 de abril, ya que en esta fecha alcanzará su punto más cercano a la Tierra, ubicándose a 44 millones de millas del planeta.

Este acercamiento permitirá que el fenómeno astronómico destaque aún más en el cielo nocturno, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados para quienes disfrutan de la observación espacial.

¿Cómo y dónde observarlo?

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, el cometa podrá verse en el hemisferio norte, incluyendo México. Sin embargo, para su observación será necesario rastrear su trayectoria, además de usar equipo especializado.

La mejor hora para lograr verlo será durante la madrugada, mirando hacia el horizonte con dirección a la salida del Sol antes del amanecer. Asimismo, se recomienda observar desde un lugar sin contaminación lumínica para apreciar mejor su brillo.

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