El avance de la tecnología ha demostrado que la Inteligencia Artificial (IA) puede convertirse en una aliada clave para la humanidad.

Hoy en día, la IA forma parte de la vida cotidiana, desde el ámbito laboral hasta el entretenimiento. Cada vez más personas buscan optimizar su tiempo y realizar actividades de manera sencilla, lo que en muchas ocasiones las ha llevado a apoyarse en herramientas tecnológicas avanzadas.

En este contexto, se inauguró por primera vez en el mundo un centro comercial de robots, convirtiéndose en una verdadera sensación que ha sorprendido a nivel internacional.

Los visitantes pueden recorrer escenarios interactivos con demostraciones en vivo, probar dispositivos y comprobar de primera mano cómo funcionan en tareas domésticas, industriales o incluso sociales.

Inauguran el primer centro comercial de robots en el mundo

Lo que hace apenas algunos años parecía sacado de una serie de ciencia ficción, hoy se ha materializado en un espacio tangible que refleja el alcance de la innovación tecnológica.

En China se ha inaugurado el primer centro comercial dedicado a robots, con más de 100 modelos realistas diseñados para el hogar, las empresas y la industria.

Ubicado en el distrito tecnológico de Yizhuang, en Pekín, el espacio —conocido como Robot Mall— ocupa cuatro plantas y 4 mil metros cuadrados, ofreciendo demostraciones inmersivas, soporte técnico especializado y venta directa de distintos modelos.

La oferta va desde asistentes domésticos con aspecto humano hasta perros robóticos capaces de desplazarse con agilidad. Los precios varían desde unos cientos de euros hasta cifras de seis dígitos, dependiendo de las funciones y la gama.

El recinto combina exposición, venta y servicio en un mismo entorno, siguiendo el modelo comercial 4S: venta, servicio, repuestos y seguimiento, lo que garantiza la cobertura de todo el ciclo de vida del producto.

Este nuevo centro refleja el rápido cambio de paradigma en la relación entre personas y tecnología, mostrando cómo la inteligencia artificial y la robótica pasan cada vez más de la ficción a la vida cotidiana.

