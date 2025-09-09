iPhone 17: Estas son las principales novedades en la cámara

La empresa estadounidense de tecnología presentó este martes sus más nuevos y mejorados modelos de celular: los iPhone 17.El 9 de septiembre, la compañía celebró su tradicional conferencia anual, en la cual revela los lanzamientos más recientes y los avances tecnológicos próximos a salir al mercado. Como suele ocurrir, uno de los anuncios más esperados fue el del nuevo iPhone.El iPhone 17 llegó acompañado de dos versiones más: el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air, este último considerado el modelo más delgado y ligero creado por Apple hasta ahora.En su versión estándar, el iPhone 17 ofrece nuevos colores, mayor tamaño, mejor resolución en pantalla y una de las innovaciones más destacadas, una cámara sin precedentes.Aunque mantiene la esencia y diseño del iPhone 16, el iPhone 17 incorpora una pantalla de 6.3 pulgadas con 120 Hz, el nuevo chip A19 y un sistema de doble cámara de 48 MP.El módulo de cámara conserva su característico diseño vertical en forma de píldora; sin embargo, por primera vez ambas cámaras son de 48 MP.Cámara principal Fusion de 48 MP: además de capturar fotos en alta resolución, integra un telefoto con zoom óptico 2x, ofreciendo la experiencia de dos cámaras en una.Cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP: cuadruplica la resolución de su antecesor, permite tomar paisajes más detallados e introduce por primera vez la fotografía macro en el modelo base.Por su parte, la cámara frontal ahora cuenta con un sensor de 18 MP que mejora la calidad de selfies y videollamadas, con grabación en 4K a 60 fps y compatibilidad con Dolby Vision. Además, permitirá capturar fotos y videos en horizontal incluso si el dispositivo está en posición vertical.La paleta de colores también se renueva con cinco opciones, negro, lavanda, azul neblina, verde salvia y blanco. El diseño mantiene su construcción en aluminio con parte trasera de cristal completo y acabado mate antihuellas.Al igual que en Estados Unidos, el iPhone 17 llegará a México el 19 de septiembre, mientras que las preventas iniciarán el 12 de septiembre a través de los canales habituales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP