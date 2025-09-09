iPhone 17: Estas son las principales novedades en la cámara

La empresa estadounidense de tecnología presentó este martes sus más nuevos y mejorados modelos de celular: los iPhone 17.

El 9 de septiembre, la compañía celebró su tradicional conferencia anual, en la cual revela los lanzamientos más recientes y los avances tecnológicos próximos a salir al mercado. Como suele ocurrir, uno de los anuncios más esperados fue el del nuevo iPhone.

El iPhone 17 llegó acompañado de dos versiones más: el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air, este último considerado el modelo más delgado y ligero creado por Apple hasta ahora.

En su versión estándar, el iPhone 17 ofrece nuevos colores, mayor tamaño, mejor resolución en pantalla y una de las innovaciones más destacadas, una cámara sin precedentes.

Aunque mantiene la esencia y diseño del iPhone 16, el iPhone 17 incorpora una pantalla de 6.3 pulgadas con 120 Hz, el nuevo chip A19 y un sistema de doble cámara de 48 MP.

El módulo de cámara conserva su característico diseño vertical en forma de píldora; sin embargo, por primera vez ambas cámaras son de 48 MP.

Cámara principal Fusion de 48 MP: además de capturar fotos en alta resolución, integra un telefoto con zoom óptico 2x, ofreciendo la experiencia de dos cámaras en una.

Cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP: cuadruplica la resolución de su antecesor, permite tomar paisajes más detallados e introduce por primera vez la fotografía macro en el modelo base.

Por su parte, la cámara frontal ahora cuenta con un sensor de 18 MP que mejora la calidad de selfies y videollamadas, con grabación en 4K a 60 fps y compatibilidad con Dolby Vision. Además, permitirá capturar fotos y videos en horizontal incluso si el dispositivo está en posición vertical.

La paleta de colores también se renueva con cinco opciones, negro, lavanda, azul neblina, verde salvia y blanco. El diseño mantiene su construcción en aluminio con parte trasera de cristal completo y acabado mate antihuellas.

Al igual que en Estados Unidos, e l iPhone 17 llegará a México el 19 de septiembre, mientras que las preventas iniciarán el 12 de septiembre a través de los canales habituales.

Precios

iPhone 17 Pro Max de 2 TB - 50 mil 999 pesos

iPhone 17 Pro Max de 1 TB - 40 mil 999 pesos

iPhone 17 Pro Max de 512 GB - 35 mil 999 pesos

iPhone 17 Pro Max de 256 GB - 30 mil 999 pesos

iPhone 17 Pro de 1 TB - 38 mil 499 pesos

iPhone 17 Pro de 512 GB - 33 mil 499 pesos

iPhone 17 Pro de 256 GB - 28 mil 499 pesos

iPhone 17 de 512 GB - 24 mil 999 pesos

