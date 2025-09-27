ROG Xbox Ally X: Precio y cuál es la fecha de lanzamiento en México

El mercado de consolas portátiles suma un nuevo competidor en México con la llegada de la ROG Xbox Ally X, una apuesta que combina la experiencia de juego de Xbox con la potencia de un dispositivo tipo PC. Esta consola busca atraer a los jugadores que quieren alto rendimiento sin perder movilidad.

Desde su anuncio internacional, la expectativa ha sido alta, y ahora por fin se revelan los detalles sobre su costo y disponibilidad en el país, lo que permite a los interesados prepararse para su lanzamiento.

Precio oficial en México

La versión ROG Xbox Ally X tendrá un precio de 19,999 pesos mexicanos, mientras que el modelo estándar se ubicará en 12,499 pesos. Estos valores corresponden al precio de lista sugerido en el mercado mexicano y servirán como referencia principal, aunque pueden variar en tiendas y distribuidores.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

La consola estará disponible a partir del 16 de octubre de 2025, fecha en la que se entregarán las preventas y comenzará la distribución oficial en el país. Actualmente, ya es posible apartarla en diferentes puntos de venta autorizados, aunque algunas tiendas han reportado inventarios limitados durante el periodo de preventa.

Características

La ROG Xbox Ally X se presenta como una opción de gama alta gracias a la integración del procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, acompañado de 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Estas especificaciones garantizan un rendimiento óptimo incluso con títulos exigentes, además de ofrecer acceso a plataformas de juegos como Xbox Game Pass y Steam bajo el entorno de Windows 11.

Por su parte, la versión estándar apuesta por un procesador AMD Ryzen Z2 A, con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que explica su costo más bajo y la convierte en una alternativa más accesible para quienes buscan experimentar la consola sin invertir tanto.

