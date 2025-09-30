WhatsApp permite escanear documentos desde la app; checa sus nuevas funciones

WhatsApp continúa sumando mejoras a su servicio de mensajería y en sus más recientes actualizaciones ha integrado nuevas funciones que abarcan desde herramientas para imágenes y documentos, hasta mayores posibilidades de personalización dentro de la aplicación.

Entre las innovaciones se incluyen más temas para los chats, fondos adicionales para toda la plataforma, la opción de buscar stickers de forma más práctica y compatibilidad con diferentes formatos fotográficos en iOS y Android.

Fotografías y herramientas multimedia

Ahora, la aplicación permite compartir Live Photos en dispositivos con iOS y Motion Photos en Android, lo que añade sonido y movimiento a las imágenes, ofreciendo un contenido mucho más dinámico y completo.

También, gracias a Meta AI, es posible crear nuevos temas para las conversaciones y generar fondos personalizados para videollamadas a partir de fotografías y videos capturados directamente en los chats.

Stickers y funciones de búsqueda

Otra de las novedades es la llegada de paquetes de stickers descritos por la empresa como “más expresivos y divertidos”, diseñados para que los usuarios comuniquen mejor sus emociones sin necesidad de usar texto.

Además, la búsqueda de grupos ahora es más práctica. En lugar de depender solo del nombre del grupo, se puede localizar a través de un contacto y la aplicación mostrará los chats grupales en los que coinciden, lo que agiliza la navegación.

Documentos y escaneo en Android

En cuanto a los documentos, WhatsApp incorpora en Android la opción de escanear, recortar, guardar y enviar archivos directamente desde la aplicación, una herramienta que hasta hace poco solo estaba disponible para los usuarios de iPhone.

Cabe destacar que, recientemente, la plataforma también añadió funciones como la posibilidad de traducir conversaciones en tiempo real, programar videollamadas y reforzar la privacidad en los chats.

BB