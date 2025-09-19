¿Cuándo salió el Nokia 1100 y cuál es su precio en la actualidad?

Al momento de su lanzamiento, el Nokia 1100 revolucionó por completo el mercado gracias a su atractivo precio y diseño, que captaron la atención de miles de personas en el mundo, posicionándose como uno de los teléfonos más vendidos de la historia.

Fabricado con materiales robustos y diseñados para durar, el Nokia 1100 salió a la venta por primera vez en 2003 y rápidamente se convirtió en un dispositivo muy deseado , ya que mantenía las características básicas de un celular de la época sin complicaciones innecesarias.

Su popularidad fue tan masiva que se vendieron 250 millones de unidades en solo seis años desde su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los celulares más queridos por el público. Incluso hoy, amantes de la tecnología y coleccionistas siguen buscándolo.

Además de su durabilidad , otra gran ventaja del Nokia 1100 era su precio accesible, rondando los 100 dólares, lo que facilitó su adopción masiva, especialmente en América Latina, Asia y África.

El impacto de este dispositivo también se debió a su interfaz sencilla e intuitiva, que lo hacía fácil de usar, a diferencia de otros teléfonos de la época que comenzaban a incorporar pantallas a color y cámaras, lo cual resultaba confuso para quienes no estaban familiarizados con estas nuevas tecnologías.

Otro de sus puntos fuertes era la duración de su batería, que podía extenderse hasta por una semana, superando incluso a muchos teléfonos actuales.

Entre sus funciones principales se encontraban llamadas, mensajes de texto, linterna, calculadora, cronómetro y el clásico juego Snake II.

Hoy en día, aún es posible encontrar el Nokia 1100 en plataformas como eBay o Amazon, con precios que van de 25 a 100 dólares, dependiendo del estado del dispositivo y si conserva su caja y accesorios originales.

En subastas especializadas o entre coleccionistas, las unidades en estado impecable, ediciones especiales e incluso selladas pueden venderse por precios mucho más altos.

Hasta la fecha, el impacto mediático del Nokia 1100 sigue sorprendiendo y, además, marcó el final de la era de los celulares básicos ante el auge de los smartphones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP