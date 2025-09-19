Eclipse solar 2025: ¿Dónde ver la transmisión en vivo?

A pocos meses de que termine el año, el universo nos regalará un último eclipse solar el próximo 21 de septiembre, considerado uno de los más impresionantes por su magnitud y esplendor.

Sin embargo, México no será parte de los países que podrán apreciarlo de forma directa, pues su recorrido abarcará únicamente regiones del hemisferio sur como la Antártida, Nueva Zelanda, Australia y algunas islas del Pacífico.

Aun así, existe una alternativa para disfrutarlo desde cualquier lugar del mundo.

¿Dónde y qué hora puedes ver el eclipse por internet desde México?

El eclipse solar parcial del 21 de septiembre de 2025 será uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de este año. Aunque México no estará dentro de las zonas de visibilidad directa, los aficionados podrán presenciarlo gracias a transmisiones en línea ofrecidas por fuentes especializadas como Time and Date.

La transmisión en vivo comenzará a las 10:00 horas (CDMX) y podrás seguir las fases principales entre las 11:29 y las 15:51 horas del centro de México.

Fases y horarios relevantes para México

Inicio parcial: 11:29 horas (CDMX)

Punto máximo o mayor cobertura: 13:41 horas (CDMX)

Conjunción en ascensión recta: alrededor de 14:50 horas (CDMX)

Fin del eclipse: aproximadamente 15:51 horas (CDMX)

Aunque estas horas corresponden al seguimiento virtual (transmisión en vivo) del fenómeno para quienes no lo verán directamente, ofrecen una ventana clara para observar las fases más significativas.

La razón por la que no se verá desde México es geográfica: el eclipse parcial tendrá su trayectoria en regiones del hemisferio sur, zonas antárticas y océanos remotos.

