Utilizar el internet para adquirir servicios es inevitable, pero eso no determina que las medidas de seguridad deban hacerse a un lado. Por eso aquí te recordamos algunos consejos para navegar seguro, sobre todo cuando deseas adquirir un seguro de auto.

Elegir los seguros de autos que se adapten a tus necesidades e intereses ahora es posible con ayuda de herramientas como los comparadores de seguros online, los cuales permiten cotejar diversas cotizaciones entre diferentes aseguradoras en minutos, sin intermediarios y de manera gratuita.

Aunque las plataformas han sido herramientas que ayudan al usuario a optimizar tiempo y a tener la información a la mano, en la actualidad también nos enfrentamos a desafíos de fraudes que cada año aumentan por lo que debemos siempre asegurarnos de entrar a sitios web confiables.

Durante el primer semestre de 2025, en México se registraron más de 40 mil millones de intentos de ciberataques , de acuerdo con cifras de IQSEC, empresa mexicana en ciberseguridad, criptografía, identidad digital e inteligencia artificial. En tanto, la Organización de Naciones Unidas (ONU), posiciona a nuestro país en el segundo sitio de América Latina entre los países que más reciben ciberataques.

A continuación te damos una guía de consejos a seguir para asegurarte que estás navegando en un sitio seguro y confiable:

La liga comienza con https:// : Esto quiere decir que utiliza el protocolo TLS (Transport Layer Security), tecnología de encriptación de datos para asegurar que toda la información que compartes, tanto de datos personales como financieros, sea confidencial y solo las personas autorizadas puedan utilizar esta información.

Tener un candado al inicio de la URL : Lo puedes corroborar en la parte derecha del navegador donde aparece el ícono de un candado cerrado, lo que determina que te encuentras en una dirección electrónica segura.

Evitar sitios que contengan la leyenda “No seguro” : Esta leyenda advierte que al abrir la página web puede mandar información tuya a terceros, por lo que tú identidad y datos personales pueden peligrar, por lo que es recomendable cerrar de inmediato la página.

Verificar en plataformas experiencia sobre productos y servicios : Sitios en línea gratuitos como Google y Trustpilot ayudan a ver medios de contacto y opiniones creadas a base de la experiencia de los usuarios que realmente utilizaron el producto o servicio, esto lo hace tener una alta credibilidad y confianza en nuevos interesados.

Es importante tener presente estos consejos a la hora de comprar algún producto o servicio por internet para que puedas estar completamente tranquilo de que tus datos personales y financieros estarán seguro s.

“Las compañías aseguradoras que están asociadas a Rastreator.mx están dadas de alta ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y poseen portales web que muestran compromiso en la seguridad de los clientes mediante el sistema de encriptación de datos TLS, antes conocido como SSL, por lo que los datos e identidad de los usuarios es segura”, señaló Pilar, García, CEO de Rastreator.mx.

