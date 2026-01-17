Cáncer intestinal en hombres jóvenes podría duplicarse para 2030

Un grupo de investigadores británicos anunció este miércoles un proyecto que analizará muestras antiguas de tumores de cáncer colorrectal, algunas conservadas desde principios del siglo XX, para tratar de aclarar por qué los casos de esta enfermedad están aumentando entre los menores de 50 años.

La investigación, denominada Boomers Project, es una colaboración entre The Institute of Cancer Research (ICR) de Londres y el Hospital St Mark's, que alberga uno de los archivos más antiguos del Reino Unido de ese tipo de cáncer, con decenas de miles de muestras almacenadas durante más de 70 años.

Según un comunicado, el estudio comparará tejidos tumorales de las décadas de 1950 y 1960 con muestras actuales, a fin de determinar si los cambios en la dieta, el estilo de vida y la exposición a factores ambientales —lo que se conoce en conjunto como el exposoma— explican el repunte del llamado 'cáncer colorrectal de aparición temprana'.

Los investigadores emplearán técnicas avanzadas de secuencia genética para analizar cómo se ha modificado el ADN de los tumores a lo largo de las décadas y determinar qué exposiciones ambientales han dejado una huella molecular en el cáncer, de acuerdo con la nota.

Los expertos subrayan que el cáncer colorrectal es el cuarto más frecuente en este país, y la segunda causa de muerte por cáncer.

Si bien los programas de cribado han contribuido a reducir los diagnósticos en adultos mayores, los casos en personas jóvenes han aumentado en los últimos años y se prevé que se dupliquen entre 2030.

Algunos estudios advierten además de que los tumores diagnosticados en menores de 50 años suelen detectarse en fases más avanzadas y presentan un comportamiento más agresivo, lo que se traduce en peores resultados clínicos.

El director del Centro de Evolución y Cáncer del ICR, Trevor Graham, constató que las personas de los años sesenta "vivían de manera muy distinta a las actuales" y confió en poder identificar "qué impulsa ahora el aumento de los diagnósticos de cáncer colorrectal en adultos jóvenes".

Por su parte, el codirector del Centro St Mark's para el Cáncer Intestinal Familiar, Kevin Monahan, apuntó que aún se desconoce si el incremento responde a un solo factor o a una combinación de elementos, que pueden ir desde la dieta y la genética hasta la exposición a microplásticos o estilos de vida cada vez más sedentarios.

"Lo más llamativo es que muchos pacientes jóvenes no presentan signos evidentes de mala salud y, sin embargo, son diagnosticados con formas particularmente agresivas de cáncer colorrectal", añadió.

