Los automovilistas encuentran en Google Maps, una de las apps de navegación GPS más populares, una excelente herramienta para la conducción. Pero ¿Conoces todas sus funciones?

Cuando abres Google Maps, por default, el mapa te muestra los nombres de calles, ciertos puntos de interés para hacer paradas y la ruta que has seleccionado en color azul.

Pero si quieres ver en tiempo real lo que pasa en el camino, entonces tienes que activar las alertas de accidentes. Como tal, no es una función explícita en la app, por lo que tienes que seguir estos pasos para configurarlas:

• Abre Google Maps en tu celular.

• En la esquina superior derecha (debajo de la foto de perfil del usuario) ubica el icono de "Capas", cuya forma es similar a la de un cuadrado apilado o un rombo. Selecciónalo.

• Al oprimirlo, esta app abre un menú que cuenta con diferentes opciones de visualización.

• En el menú busca "Detalles del mapa" y pulsa "Tráfico".

• Cuando hayas activado "Tráfico", automáticamente aparecerán líneas de diferentes colores en el mapa, lo que indica que realizaste el proceso de manera correcta.

• Busca tu destino y conduce. Durante el camino, en la app podrás ver alertas de retrasos en la ruta y pueden deberse a accidentes, cierres, obras en proceso, radares de velocidad, etcétera.

¿Cómo es que Google Maps sabe las incidencias en una ruta? Fácil: las alertas se crean con los mismos reportes que otros usuarios van encontrando en el camino .

¿Qué significan los íconos y colores de la función "Tráfico" en Google Maps?

La función "Tráfico" puede arrojarte varios íconos y colores en el mapa, por lo que debes saber qué significa cada uno:

• Línea verde: Tráfico fluido.

• Línea amarilla: Tráfico moderado. Fluye, pero con algún retraso.

• Línea roja: Tráfico lento. Ello significa que la ruta está congestionada.

• Auto con destello: Accidente reportado, ya sea de un auto, moto u otro vehículo.

• Ícono amarillo con línea horizontal: Posible cierre de ruta.

• Ícono rojo con línea horizontal: Ruta cerrada.

• Hombre con pala: Zona en trabajos de obra.

• Cámara de vigilancia naranja: Radares de velocidad.

Google Maps es una app de gran ayuda para los conductores porque su interfaz es sencilla de entender. Sólo recuerda ser precavido y tratar de voltear a ver lo menos posible tu celular cuando vayas tras el volante.

