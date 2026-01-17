¿Por qué se calienta el cargador y cómo evitar un accidente grave?

Tener un celular implica manipular un cargador de corriente y, aunque es muy común, el sobrecalentamiento de este aparato no debería hacerse de lado y habrá que estar muy al pendiente de él.

Existen varias razones por las que un cargador puede calentarse, entre las causas más comunes de calentamiento existen:

Uso de cargadores de baja calidad : muchos usuarios optan por cargadores genéricos o falsificados debido a su menor costo, pero estos dispositivos suelen carecer de reguladores de voltaje y sistemas de seguridad adecuados.

Sobrecarga eléctrica : un cargador que no se diseñó para manejar la cantidad de corriente que requiere el dispositivo puede sobrecalentarse con facilidad.

Conexiones defectuosas : los cables con desgaste, puertos sueltos o enchufes en mal estado pueden generar resistencia adicional, lo que eleva la temperatura del cargador.

Ventilación inadecuada : utilizar el cargador en espacios cerrados o colocarlo sobre superficies que no disipan el calor también contribuye al problema.

Guardar el cable de manera incorrecta , así como desconectarlo violentamente.

El calentamiento del cargador no solo afecta su funcionalidad, sino que también representa riesgos importantes, tales como:

Incendios

Daños al dispositivo

Electrocución

¿Cómo prevenir el sobrecalentamiento?

Para evitar que el cargador de tu celular se sobrecaliente, es importante tomar medidas preventivas. Algunos expertos recomiendan:

Usar cargadores originales o certificados aunque sean más costosos , pues estos dispositivos se diseñaron para cumplir con los estándares de seguridad.

, pues estos dispositivos se diseñaron para cumplir con los estándares de seguridad. Revisar regularmente los cables y enchufes .

. Cargar tus dispositivos en lugares ventilados .

. Desconectar el cable cuando no lo uses , esto prolonga la vida útil del cargador y reduce el riesgo de accidentes.

, esto prolonga la vida útil del cargador y reduce el riesgo de accidentes. Si notas que tu cargador se calienta de forma anormal incluso cuando está en condiciones óptimas, es importante consultar a un técnico de especialización. Ignorar el problema podría poner en riesgo tu seguridad y la de quienes te rodean .

El calentamiento de un cargador de celular puede parecer un inconveniente menor, pero al final sí es una situación que requiere atención.

Adoptar prácticas seguras y estar atento a las señales de advertencia puede marcar la diferencia entre un simple problema técnico y un accidente grave.

