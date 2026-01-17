Sábado, 17 de Enero 2026

¿Por qué se calienta el cargador y cómo evitar un accidente grave?

El calentamiento de un cargador de celular puede parecer un inconveniente menor, pero al final sí es una situación que requiere atención

Los cargadores de celular suelen carecer de reguladores de voltaje y sistemas de seguridad adecuados. ESPECIAL / CANVA

Tener un celular implica manipular un cargador de corriente y, aunque es muy común, el sobrecalentamiento de este aparato no debería hacerse de lado y habrá que estar muy al pendiente de él.

Existen varias razones por las que un cargador puede calentarse, entre las causas más comunes de calentamiento existen:

Uso de cargadores de baja calidad: muchos usuarios optan por cargadores genéricos o falsificados debido a su menor costo, pero estos dispositivos suelen carecer de reguladores de voltaje y sistemas de seguridad adecuados.

Sobrecarga eléctrica: un cargador que no se diseñó para manejar la cantidad de corriente que requiere el dispositivo puede sobrecalentarse con facilidad.

Conexiones defectuosas: los cables con desgaste, puertos sueltos o enchufes en mal estado pueden generar resistencia adicional, lo que eleva la temperatura del cargador.

Ventilación inadecuada: utilizar el cargador en espacios cerrados o colocarlo sobre superficies que no disipan el calor también contribuye al problema.

Guardar el cable de manera incorrecta, así como desconectarlo violentamente.

El calentamiento del cargador no solo afecta su funcionalidad, sino que también representa riesgos importantes, tales como:

  • Incendios
  • Daños al dispositivo
  • Electrocución

¿Cómo prevenir el sobrecalentamiento?

Para evitar que el cargador de tu celular se sobrecaliente, es importante tomar medidas preventivas. Algunos expertos recomiendan:

  • Usar cargadores originales o certificados aunque sean más costosos, pues estos dispositivos se diseñaron para cumplir con los estándares de seguridad.
  • Revisar regularmente los cables y enchufes.
  • Cargar tus dispositivos en lugares ventilados.
  • Desconectar el cable cuando no lo uses, esto prolonga la vida útil del cargador y reduce el riesgo de accidentes.
  • Si notas que tu cargador se calienta de forma anormal incluso cuando está en condiciones óptimas, es importante consultar a un técnico de especialización. Ignorar el problema podría poner en riesgo tu seguridad y la de quienes te rodean.

Adoptar prácticas seguras y estar atento a las señales de advertencia puede marcar la diferencia entre un simple problema técnico y un accidente grave.

