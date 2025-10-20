Este lunes, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel , presentó el Plan Integran de Apoyo a los Afectados por las Lluvias para Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum . Este plan incluye la entrega de apoyos económicos directos para las familias damnificadas por las lluvias extraordinarias que afectaron a dichas entidades del 6 al 9 de octubre.

Montiel declaró que, por instrucciones de la Presidenta, comenzará la entrega del primer apoyo económico de 20 mil pesos el miércoles 22 de octubre para "todas las viviendas afectadas que han sido censadas" después de las afectaciones.

" Con este apoyo se entregará un vale de enseres y vale para canastas básicas. Del 22 de octubre al 29 de este mes se va a realizar el pago para los estados de: Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro. Para el caso del estado de Hidalgo, seguimos censando, del 25 de octubre al 5 de noviembre, se entregarán los apoyos ", informó la titular.

Lee también: Estados registraron actividad sísmica en las primeras horas de este día

Montiel además solicitó a las personas damnificadas que estuvieran al pendiente de sus teléfonos celulares, pues se les enviaría un mensaje de texto para que la ciudadanía acuda en forma ordenada a recoger dicho apoyo.

" La convocatoria la vamos a hacer por varias vías [...] les vamos a mandar un mensaje a su teléfono celular con fecha, hora y lugar para acudir al cobro para que sea ordenado. [...] También lo haremos a nivel del territorio los servidores dela nación van a avisar casa por casa, con megáfonos; estén atentos ."

Para recoger este apoyo, la titular le pidió a las familias que presentaran el " cintillo " que les entregaron cuando fueron censadas y una identificación oficial con fotografía para recoger el pago inicial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF