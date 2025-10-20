Amazon AWS: ¿Qué es y por qué funciona como el 'corazón' de internet?

La semana inició con una sacudida digital: una caída masiva de Amazon Web Services (AWS) provocó interrupciones en múltiples servicios y plataformas alrededor del mundo, recordando por qué esta infraestructura tecnológica es considerada el “corazón de internet”.

Durante la madrugada de este lunes, los servidores de AWS presentaron fallas que afectaron el funcionamiento de sitios y aplicaciones globales como Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT, y la tienda de Epic Games, entre muchos otros, de acuerdo con reportes de The Verge.

En México, usuarios continuaban registrando fallas durante la mañana, páginas como Amazon mostraban cargas incompletas o errores en sus búsquedas, mientras que DownDetector México reportaba afectaciones en servicios como Mercado Libre, BBVA y Mercado Pago.

El motor invisible de la red

AWS es la división de servicios en la nube de Amazon, responsable de proveer cómputo, almacenamiento, bases de datos y herramientas digitales a miles de empresas y plataformas a nivel global, en lugar de operar sus propios servidores, muchas compañías alquilan la infraestructura de Amazon, reduciendo costos operativos y ganando agilidad.

Gracias a su alcance y capacidad, AWS se ha convertido en la plataforma de cómputo en la nube más grande y adoptada del mundo, por lo que un fallo en sus sistemas tiene repercusiones en cascada: si Amazon se detiene, buena parte de internet también lo hace.

Una madrugada de desconexión

Según la página oficial de estatus de AWS, los primeros reportes de interrupciones surgieron alrededor de la 1:11 a.m., y aunque Amazon informó a las 4:35 a.m. que la mayoría de sus servicios habían vuelto a la normalidad, no ofreció detalles sobre la causa del incidente.

El episodio dejó al descubierto una vez más la dependencia global del ecosistema digital respecto a la infraestructura de Amazon, desde bancos hasta tiendas en línea y redes sociales, gran parte de las operaciones cotidianas de internet dependen de que AWS funcione sin interrupciones.

En otras palabras, si el corazón de internet late más lento, el mundo digital entero lo resiente.

