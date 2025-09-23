WhatsApp es una de las aplicaciones que constantemente se actualiza para ofrecer mejoras en su sistema, adaptándose a las necesidades de sus usuarios y facilitando la interacción y comunicación con su círculo cercano.

Ya sea para trabajo, escuela o simplemente conversaciones cotidianas, WhatsApp sigue siendo la mejor alternativa para chatear y compartir información.

Sin embargo, entre los miles de chats y grupos que acumulamos, es común que se nos pierda algún mensaje importante, dejándolo sin respuesta y afectando nuestras relaciones personales o laborales.

Por ello, en días recientes WhatsApp lanzó una nueva herramienta ideal para quienes suelen olvidarse de contestar sus mensajes.

El botón “Recordarme” es una función que te permite programar una alerta para recibir, en el momento que elijas, una notificación que te recuerde contestar el mensaje seleccionado .

Activar esta función es muy fácil, solo debes seleccionar el mensaje que quieres responder más tarde, mantenerlo presionado y escoger la opción “Recordarme” en el menú.

Puedes personalizar el tiempo de espera para recibir la alerta. Una vez transcurrido, WhatsApp te recordará responder el mensaje sin que el remitente se entere de que activaste la función.

La notificación es visible solo para ti, y puedes modificarla o eliminarla en cualquier momento. Además, se elimina automáticamente de la aplicación, manteniendo la interfaz limpia y mostrando únicamente los recordatorios activos.

El recordatorio no interfiere con las notificaciones de WhatsApp ni de otras aplicaciones.

Por el momento, esta opción solo está disponible en algunas versiones de iOS, pero se espera su llegada a Android en las próximas semanas.

Si no aparece el botón en tu dispositivo, asegúrate de tener la versión actualizada 25.25.74 de WhatsApp para iOS.

Con esta herramienta, WhatsApp reafirma su compromiso de ofrecer funciones que faciliten la vida de sus usuarios y ayuden a gestionar su comunicación de manera más eficiente.

