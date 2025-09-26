Instagram estrena reels en formato ultra ancho; así funcionan y cómo publicarlos

Instagram ha comenzado a marcar tendencia con una nueva manera de presentar sus Reels: el formato ultra ancho. Esta propuesta rompe con el estilo vertical que domina la plataforma y ofrece una experiencia más cinematográfica que está captando la atención de los usuarios. La idea surge como una alternativa visual para destacar en medio de la gran cantidad de contenidos que circulan a diario.

Aunque aún no se trata de una herramienta oficial dentro de la aplicación, varios creadores ya experimentan con esta modalidad. El resultado son videos en formato panorámico que llaman la atención al interrumpir el scroll habitual de la audiencia y que abren nuevas posibilidades para la narrativa audiovisual en redes sociales.

¿Cómo funcionan y cómo publicarlos?

El formato ultra ancho se caracteriza por trabajar con resoluciones aproximadas de 5120×1080 píxeles, lo que equivale a una relación cercana a 5:1. Se trata de una franja horizontal que rompe con el estilo vertical estándar de los Reels y que, al reproducirse, genera un efecto llamativo y distinto.

Para crear estos videos no basta con las herramientas móviles convencionales. Es necesario utilizar editores profesionales de escritorio como Premiere, Final Cut o DaVinci Resolve, ajustando manualmente la proporción. Una vez editado, el material debe exportarse con buena calidad —preferiblemente en códecs como H.264 o H.265— para conservar la nitidez.

La publicación en Instagram se realiza importando el archivo terminado a la sección de Reels, donde el usuario debe revisar la vista previa para confirmar que el video no se recorte ni se deforme. En algunos casos, la plataforma puede ajustar automáticamente el contenido, por lo que es importante cuidar las dimensiones exactas al momento de exportar.

Ventajas y desafíos

La principal ventaja del formato ultra ancho es su capacidad de sorprender al espectador. Al tratarse de un formato poco común, puede captar más la atención y generar mayor interacción. Sin embargo, implica ciertos retos: requiere conocimientos de edición avanzada, tiempo adicional de producción y existe el riesgo de que la aplicación recorte el material si no cumple con los parámetros que reconoce de forma nativa.

Este nuevo estilo de Reels muestra cómo los usuarios están buscando maneras innovadoras de contar historias en Instagram y representa una oportunidad creativa para quienes deseen diferenciarse y aportar una estética distinta. Su adopción general dependerá de que la plataforma lo integre de manera formal y lo haga accesible a todos los creadores, más allá de los que dominan la edición profesional.

