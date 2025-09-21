¿Qué hacer en caso de que te roben tu celular?

Si eres víctima de un asalto y te roban tu celular en un concierto, en la calle o en cualquier espacio público, hay diversas medidas a las que puedes recurrir para localizarlo.

Considera que antes de salir de casa tendrás que tener activadas ciertas funciones como la ubicación.

Al ser víctima de un robo, los pasos que debes realizar de inmediato son:

Bloquea tu dispositivo Android: Con ayuda de otro celular y con la opción “Encontrar mi dispositivo", intenta rastrear la ubicación de tu teléfono por medio de tu cuenta de Google y su ubicación.

Bloquea tu iPhone: Similar al método anterior, utiliza el servicio "Find My iPhone" para localizar tu dispositivo por medio de tu cuenta iCloud, utilizando otro celular Apple o vía internet en iCloud.com/find.

Comunícate con tu compañía telefónica para solicitar la suspensión de tu línea y que no sea usada por otras personas con fines ilícitos.

Da aviso a las autoridades cercanas del lugar donde ocurrió el robo, así podrás recibir ayuda para recuperar tu celular y levantar la denuncia.

Por último, contacta a tus conocidos y diles que te han robado tu dispositivo, esto para que sepan lo que ocurrió y no respondan posibles mensajes o llamadas de extorsión.

