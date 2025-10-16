La nueva Xbox ROG Ally, la consola portátil resultado de la colaboración entre Microsoft y ASUS Republic of Gamers, ya está disponible en México. Este dispositivo promete una experiencia de juego portátil de alto rendimiento y está dirigido a gamers que buscan potencia y movilidad sin comprometer calidad.

Existen dos versiones en el mercado. La ROG Ally estándar, en color blanco, cuenta con 512 GB de almacenamiento, una batería de 60 Wh y el procesador AMD Z2a. Por otro lado, la versión premium, llamada ROG Ally X y disponible en color negro, ofrece 1 TB de memoria, batería de 80 Wh y el nuevo procesador AMD Z2 Xtreme. Ambas pueden correr juegos hasta a 120 fps, con la misma pantalla.

En cuanto a precios, la ROG Ally blanca se encuentra más económica en Amazon México y Coppel, donde se vende por 12,499 pesos. En Mercado Libre, el mismo modelo está disponible por 12,799 pesos, aunque esta tienda ofrece cupones y opciones de financiamiento que podrían hacerla más accesible para algunos usuarios.

La ROG Ally X, por su parte, tiene un precio mucho más elevado. Se puede adquirir en Palacio de Hierro por 19,997 pesos, y en otras tiendas como Amazon México, Coppel, Liverpool y Sears por 19,999 pesos. Hasta el momento, no se reportan ofertas especiales significativas para esta versión, aunque algunas plataformas sí ofrecen meses sin intereses.

Un punto a favor de Mercado Libre es que suele ofrecer descuentos exclusivos con cupones para ciertos usuarios, como un posible 25% de descuento general, además de 120 pesos extra en algunas compras. Esto podría hacer que, pese a tener un precio base más alto, el costo final sea menor que en otras tiendas.

Por último, hay que considerar las facilidades de entrega y pago. La mayoría de las tiendas permiten pagar a meses sin intereses, y dependiendo del inventario y la ubicación del comprador, el envío puede ser al día siguiente o estar disponible para recolección en sucursal. Esto convierte a plataformas como Amazon y Mercado Libre en opciones prácticas, además de competitivas en precio.

SV