En 2025, los teléfonos con pantallas grandes se han convertido en la opción preferida de quienes buscan productividad y entretenimiento en un solo dispositivo. Tener un smartphone XL ya no es un lujo, sino una necesidad para muchos usuarios: permite jugar videojuegos exigentes, leer y contestar correos sin depender de la laptop, hacer videollamadas con mayor comodidad y hasta trabajar en documentos mientras viajas. Además, la mayoría de estos equipos incluye baterías más robustas, capaces de ofrecer más de dos días de autonomía.

Claro, optar por una pantalla amplia implica renunciar a la practicidad de manejar el teléfono con una sola mano o guardarlo fácilmente en el bolsillo. Sin embargo, la ganancia en legibilidad, calidad de imagen y fluidez visual compensa con creces esa limitación.

Para elaborar esta lista de los mejores smartphones convencionales con pantalla grande en 2025, consideramos como punto de partida los equipos que ofrecen un panel de al menos 6.7 pulgadas. Esta medida marca la diferencia entre un teléfono tradicional y una tablet compacta, lo que asegura un balance entre portabilidad y amplitud.

Entre los modelos más destacados se encuentra el iPhone 17 Pro Max , con su pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas, brillo de hasta 3,000 nits y el nuevo Ceramic Shield 2 que ofrece una resistencia superior. También sobresale el Google Pixel 10 Pro XL , con un panel OLED de 6.8 pulgadas, tasa de actualización variable de hasta 120 Hz y brillo máximo de 3,300 nits, ideal para quienes buscan un Android optimizado con inteligencia artificial.

Si hablamos de opciones accesibles, el Honor Magic 7 Lite con su batería de 6,600 mAh y pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, o el Redmi 13, que ofrece gran tamaño y doble cámara de 108 MP por menos de 10 mil pesos, son apuestas seguras.

En la gama media conviene mirar el Samsung Galaxy A26 , con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y soporte de actualizaciones por seis años, así como el realme 14 Pro+, que sorprende con un diseño que cambia de color y una pantalla de 6.83 pulgadas con 120 Hz.

Finalmente, para quienes buscan lo último en diseño y fotografía, destacan el OnePlus 13 con su pantalla ProXDR de 6.82 pulgadas y carga ultrarrápida de 100 W, o el Samsung Galaxy S25 Ultra, que lleva la experiencia visual a otro nivel con un panel AMOLED de 6.9 pulgadas y cámaras de 200 MP.

Los smartphones convencionales con pantallas grandes en 2025 se consolidan como herramientas completas: versátiles, potentes y listas para sustituir en muchos casos al uso de una computadora portátil ligera.

