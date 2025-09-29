Estos celulares se quedarán sin WhatsApp en octubre de 2025

A partir del mes de octubre de 2025, algunos modelos de celulares dejarán de correr la aplicación de WhatsApp debido a que son dispositivos obsoletos para la app, puesto que ya no pueden recibir actualizaciones de la misma.Si tu celular está incluido en este listado, tendrás que comunicarte con tus familiares y amigos por vías alternas como Messenger, Instagram, Telegram, entre otras.Los siguientes celulares lanzados hace casi 10 años, dejarán de tener acceso a WhatsApp a partir de 1 de octubre, ya que no poseen la capacidad de memoria, almacenamiento y procesador para ejecutar las funciones de la aplicación.Dispositivos Android:Samsung:Galaxy S3 GalaxyGalaxy S4 MiniGalaxy Note 2LG:Optimus GNexus 4G2 MiniMotorola:Moto G (primera generación)Droid Razr HDHuawei:Ascend D2Sony:Xperia ZXperia SPXperia TXperia VHTC:One XOne X+Desire 500Desire 601Dispositivos ¡OS:iPhone 5iPhone 5ciPhone SE (primera generación)iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12).Por otra parte, según el Centro de ayuda de WhatsApp, los móviles que son compatibles con la aplicación deben contar con:Aunque no puedes evitar que estos celulares queden incompatibles con WhatsApp, sí puedes seguir las siguientes recomendaciones para que continúes usando esta app de mensajería en caso de que tu dispositivo ya no la admita a partir de octubre.Cambia de celular: si está dentro de tus posibilidades, compra un dispositivo más actualizado que te permita utilizar WhatsApp por mucho más tiempo. No adquieras uno que fácilmente deje de ser compatible con la app.Respalda tus chats: crea y activa una copia de seguridad de tus conversaciones actuales para que, cuando inicies sesión de WhatsApp en otro dispositivo, puedas recuperar tus chats de manera intacta.WhatsApp Web: podrás usar esta alternativa hasta que la cuenta se cierre de tu navegador. Toma tus precauciones para que no seas sorprendido por una posible inactividad en tu cuenta de Whatsapp, ya que es muy probable que en noviembre también haya celulares obsoletos que no puedan acceder a esta app de Meta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB