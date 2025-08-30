WhatsApp: ¿Cómo redactar y corregir mensajes con IA?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en México y en el mundo. Gracias a esto, la app se esfuerza constantemente por presentar actualizaciones y herramientas nuevas que mejoren nuestra experiencia de uso y, por supuesto, nos hagan la vida más sencilla.

Recientemente, la aplicación estrenó una nueva función con inteligencia artificial diseñada para mejorar la redacción y la ortografía de los mensajes que enviamos.

El asistente virtual, llamado “Ayuda para la Escritura”, tiene como objetivo perfeccionar el estilo de redacción de cada usuario, mostrando opciones con la misma información pero con diferente lenguaje o gramática.

Esta función puede presentar tu texto con un enfoque más formal, divertido o casual, según tus necesidades. Asimismo, también puede ayudarte a editar tu mensaje sin cambiar demasiado tus palabras.

Usarla es muy sencillo, solo debes escribir en un chat individual o grupal y tocar el nuevo ícono de lápiz que aparece junto a la barra de texto.

Cabe destacar que “Ayuda para la Escritura” ya está disponible en Estados Unidos y se ha extendido a otros países del mundo. Se espera que, para finales de año, todos los usuarios que tengan la última versión de WhatsApp puedan acceder a ella.

Meta aseguró que todas las correcciones y sugerencias se realizan directamente en el dispositivo del usuario, sin que el contenido se comparta con los servidores de la compañía ni con terceros.

Además, la información a la que accede la inteligencia artificial está protegida y segura.

Ya sea para redactar un mensaje profesional, añadir un toque de humor a tus conversaciones o simplemente corregir tu ortografía, la nueva función de WhatsApp es ideal para mostrar una versión perfeccionada de ti.

Si esta función aún no está disponible en tu país, por ahora puedes usar Meta AI para corregir mensajes; la única desventaja es que debes enviar el texto para que la inteligencia artificial lo procese.

