"Vetar a Huawei de Android amenaza la seguridad de EU": Google

De acuerdo con un nuevo informe del portal Financial Times, Google está tratando de demostrarle a la administración del presidente Trump que debe proporcionar tecnología a Huawei en nombre de la seguridad nacional de EU.

Según una fuente del diario, el punto central del argumento es que Huawei se vería obligada a incluir Android en una versión "híbrida" que estaría "más en riesgo de ser pirateada".

A Google, como a todas las compañías estadounidenses, se les prohibió tener negocios con Huawei, lo que a largo plazo, significaría que Google no podría proporcionar ninguno de sus servicios en los teléfonos de la firma. En el corto plazo, la compañía ha obtenido una licencia temporal para continuar suministrando actualizaciones de software a los teléfonos existentes.

"Google argumenta que al evitar que trate con Huawei, Estados Unidos se arriesga a crear dos tipos de sistemas operativos Android: la versión original y la versión híbrida. Es probable que la híbrida tenga más errores que el de Google, por lo que podría poner a los teléfonos de Huawei en mayor riesgo de ser pirateado, no solo por parte de China", dijo una fuente anónima con conocimiento de las conversaciones entre Google y el gobierno de Estados Unidos al Financial Times.

Debido a que los teléfonos Huawei ya están prohibidos en EU, entender cómo Google está defendiendo el hecho de que una versión bifurcada de Android que se vende en otros lugares del mundo es una amenaza grave para la seguridad nacional de EU puede parecer un gran salto. Aunque las fuentes del Financial Times no exponen explícitamente el argumento de Google, no es difícil imaginar cómo sería.

Según los informes, Huawei está trabajando en su propio sistema operativo, ya que la empresa perderá el acceso al sistema operativo oficial Android de Google en menos de tres meses.

GC