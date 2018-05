Twitter crea emojis para celebrar el día de Star Wars

La red social Twitter creó unos peculiares emojis de los personajes principales de la cinta "Han Solo: Una Historia de Star Wars" para celebrar al universo galáctico.

Para descubrir los íconos es necesario escribir en un tuit los nombres de #HanSolo, #Qira, #Lando y #Chewbacca, protagonizados por Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover y Joonas Suotamo respectivamente.

Miles de fanáticos de Star Wars festejan a la saga este 4 de mayo por la similitud de la célebre frase "May the Force Be With You" (Que la fuerza te acompañe) que en redes sociales es usada como "May the 4th be with you".

Usuarios de Twitter han hecho tendencia los "hashtags" #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou para unirse a las celebraciones del día de Star Wars.

La celebración del "Star Wars Day" coincide con la salida a venta de las entradas para la próxima entrega de su universo cinematográfico: "Solo: A Star Wars Story", que llegará a las salas el día 25 de este mes.

JB