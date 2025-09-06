Septiembre suele ser un mes que genera preocupación entre la población, pues a lo largo de la historia se han registrado varios sismos de gran magnitud en México. Si bien estos fenómenos naturales no pueden preverse con exactitud, actualmente existen aplicaciones móviles que emiten alertas tempranas gracias a sensores instalados en las zonas cercanas al epicentro de los movimientos telúricos.

Ante esta situación, muchos usuarios recurren a Internet en busca de consejos y recomendaciones que les permitan estar preparados y saber cómo actuar oportunamente en caso de que se presente un fenómeno similar.

Tener una app en el celular puede ser de gran ayuda para estar preparados, ya que permite recibir alertas y actualizaciones en tiempo real sobre la actividad sísmica. A continuación, te compartimos algunas de las apps disponibles:

SkyAlert

SkyAlert es una herramienta que cuenta con alertas de intensidad en cada localidad, así como el tiempo estimado de arribo de un sismo, gracias a sus más de 120 sensores en el país. Se puede descargar gratis para Android y iOS.

El portal de la app destaca que SkyAlert cuenta con su propia red de sensores sísmicos, "que confirma o descarta un sismo en milisegundos". Después, calcula la intensidad y el tiempo estimado de llegada a la ubicación del usuario, enviando notificaciones en menos de 2 segundos gracias a AWS (Amazon Web Services).

Sismo Detector

Sismo Detector es una de las apps más completas sobre sismos. En muchos lugares sísmicos del mundo es la única forma de recibir alertas en tiempo real antes de la onda sísmica.

Se puede descargar gratis para Android y iOS.

La página oficial de la aplicación dice que Sismo Detector aprovecha el acelerómetro disponible en cada smartphone para detectar sismos en tiempo real. Una vez que se detecta un sismo, se envía una alerta a todos los smartphones que se encuentran en el área afectada por el temblor.

SASSLA

SASSLA es una app de monitoreo de sismos en tiempo real en México. Esta avisa hasta 120 segundos antes de un sismo, e indica qué tan fuerte se sentirán, así como en cuánto tiempo. También se puede descargar gratis para Android y iOS.

La página dice que esta aplicación retransmite la señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

Earthquake

Esta app muestra datos sobre sismos en todo el mundo, con mapa, línea de tiempo, información de eventos y notificaciones push. Al utilizar datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), también te alerta de la formación de tsunamis. Está disponible para iOS, y puede utilizarse en Apple Watch.

