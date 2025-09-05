¿Cómo puedo saber si una llamada es fraudulenta?

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, es relativamente sencillo reconocer un intento de fraude telefónico, pues, los bancos no solicitan por teléfono información confidencial como el número de tarjeta y el NIP.

Si recibes una llamada que supuestamente es de tu banco, recuerda que jamás deben pedirte tus contraseñas ni los datos de tu tarjeta. Si alguien lo hace, cuelga de inmediato y reporta el número. Para prevenirte de los fraudes, te presentamos algunas de advertencias de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sobre las tácticas comunes de fraude.

Señales de fraudes telefónicos

Alerta falsa de clonación

Te dicen que hubo cargos no reconocidos y piden tus datos para “verificar tu identidad”.

Te dicen que hubo cargos no reconocidos y piden tus datos para “verificar tu identidad”. Premio o transferencia falsa

Te hacen creer que ganaste algo, pero necesitas proporcionar tu información para recibir el supuesto premio.

Te hacen creer que ganaste algo, pero necesitas proporcionar tu información para recibir el supuesto premio. Cuenta bloqueada

Aseguran que tu cuenta está bloqueada y debes ingresar a un enlace para "desbloquearla", entregando tus datos.

Aseguran que tu cuenta está bloqueada y debes ingresar a un enlace para "desbloquearla", entregando tus datos. Número disfrazado

Puede parecer que la llamada proviene de tu banco, pero usan tecnología para falsificar el identificador.

Puede parecer que la llamada proviene de tu banco, pero usan tecnología para falsificar el identificador. Vishing

Es una técnica que usa grabaciones falsas que suenan como llamadas reales del banco para hacerte caer en el engaño.

Consejos para protegerte

Aunque la persona que te llama tenga tu nombre, correo o incluso algunos datos reales, no compartas tu NIP, CVV, contraseñas ni dirección por teléfono.

Si eres cliente de BBVA, es posible que recibas llamadas para ofrecerte productos como seguros de hospitalización o gastos funerarios. Sin embargo, un ejecutivo nunca te llamarán en domingo; no te pedirán tu NIP ni tu número de tarjeta; tampoco te cobrarán por atención telefónica.

Si dudas de la veracidad de una llamada, comunícate directamente al 55 1102 0000, de lunes a viernes, entre 8:30 y 19:00 horas.

¿Qué hacer si caí en un fraude telefónico?

Cuelga de inmediato.

Verifica tus movimientos desde la app de tu banco.

Si algo te parece sospechoso, contacta a tu banco directamente.

Puedes denunciar el número telefónico al 088, de forma anónima.

Si diste tu información y detectaste cargos no reconocidos: Bloquea tu tarjeta desde la app de tu banco e informa a tu banco lo antes posible.

Reporta el caso ante la CONDUSEF.

Con información de BBVA

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO