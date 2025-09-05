¿Cómo puedo saber si una llamada es fraudulenta?

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, es relativamente sencillo reconocer un intento de fraude telefónico, pues, los bancos no solicitan por teléfono información confidencial como el número de tarjeta y el NIP.Si recibes una llamada que supuestamente es de tu banco, recuerda que jamás deben pedirte tus contraseñas ni los datos de tu tarjeta. Si alguien lo hace, cuelga de inmediato y reporta el número. Para prevenirte de los fraudes, te presentamos algunas de advertencias de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sobre las tácticas comunes de fraude.Consejos para protegerteAunque la persona que te llama tenga tu nombre, correo o incluso algunos datos reales, no compartas tu NIP, CVV, contraseñas ni dirección por teléfono.Si eres cliente de BBVA, es posible que recibas llamadas para ofrecerte productos como seguros de hospitalización o gastos funerarios. Sin embargo, un ejecutivo nunca te llamarán en domingo; no te pedirán tu NIP ni tu número de tarjeta; tampoco te cobrarán por atención telefónica.Si dudas de la veracidad de una llamada, comunícate directamente al 55 1102 0000, de lunes a viernes, entre 8:30 y 19:00 horas.Con información de BBVA*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO