Sueñan niños con ayudar mediante la tecnología

Alan tiene 11 años y le gustan mucho los robots, "es algo bueno que innova y crea cosas buenas que ayudarán a nuestro mundo". Sueña con construirlos algún día, "quiero poner mi granito de arena para que la tecnología haga el bien a la gente"



Al igual que este estudiante de quinto año de primaria, cientos de niños entre 3 y 17 años de edad estuvieron presentes en el primer día de actividades de Talent Kids, escenario con talleres sobre robótica, drones, dibujo e impresión en Tercera Dimensión, emprendimiento y otros temas.



Edith Jiménez Mejía, coordinadora de Talent Kids, estima que participarán entre 4 mil y 5 mil niños en los tres días que durarán las actividades del evento (3 al 5 de abril). Los padres pueden llevar a sus hijos a Expo Guadalajara de manera gratuita, aunque algunos talleres tienen un costo de recuperación, y el evento se desarrollará de nueve de la mañana a siete de la noche.

Galia García quiere ser biomédica y poner prótesis a sus pacientes. Con 11 años de edad, lleva desde los 3 años tomando cursos de robótica, de allí su gusto por los autómatas. "También me gustan mucho los drones, nunca he volado uno pero me gustaría construir y volarlo", asegura.



A sus escasos 8 años, Karla es apasionada por la robótica, y en Talent Kids le llamó la atención la creación de cohetes y los dibujos en 3D. "Lo que más me encanta de los robots es que los puedes construir y armar como tú quieras", dice. "Me gustaría construir robots que ayuden a la gente, por ejemplo en los hospitales"

EL INFORMADOR / A. Camacho

Por su parte, Andrés Gómez tiene 10 años y algún día quiere ser inventor de tecnología, "hacer cosas muy avanzadas". Ya ha manejado robots y drones, y le gustan mucho los videojuegos. "Aquí tienen muchas actividades para niños, y conferencias muy interesantes", destacó.



Todos los niños deben estar supervisados y cuidados por sus padres o algún adulto, y además de familias, acuden grupos de escuelas primarias y secundarias. Al lado de Talent Kids, los niños también pueden acceder a las actividades de Robomath Challenge, con talleres y conferencias de enfoque muy similar.

El espacio de Talent Kids tiene el apoyo de cuatro organizaciones con igual número de espacios disponibles. Por ejemplo, en el stand de Papirolas (de la Universidad de Guadalajara), se enseña animación en Stop-Motion mediante la creación y movimiento de figuras hechas de plastalina. Mientras tanto, en el espacio de Reto Kids del ayuntamiento de Zapopan, se enseña creatividad y dibujos a los niños.



Creativa Kids, por su parte, tiene cuatro escenarios principales y una jaula cerrada para lanzar proyectiles de papel elaborados por los niños. En los escenarios de esta compañía se enseña a soldar, se les dan kits armables de robots para que los programen y los echen a andar, realizan dibujos en 3D, y pueden manejar drones.



Finalmente, la organización Pequeños Emprendedores promueve el emprendimiento a los niños en talleres divididos por edades (de 7-9 años, 10-12 años y 13-15 años), mediante historias de grandes emprendedores y actividades prácticas.



Con la aprobación de padres y organizadores

Tanto los padres de familia como los organizadores de Talent Kids, se han manifestado complacidos por la respuesta de los niños a los talleres y conferencias que se imparten en este escenario de Talent Land, un evento que espera aprovechar tanto las vacaciones de Pascua como la gratuidad de la mayoría de sus actividades para impactar a miles de niños.



"Hay muchas actividades muy novedosas, no sabía lo de las plumas 3D, siento que esa es una probadita para que los niños desarrollen toda su creatividad. Veo que también hay actividades de emprendurismo para detectar talentos en los niños, y me interesa mucho acercarlos para que tengan una mayor facilidad a la tecnología", comentó Wendy Gómez, quien llevó a su niño de 10 años a Talent Kids.

EL INFORMADOR/ A. Camacho



Sara Montañés es abuela y trajo a sus cuatro nietos (de 3, 7, 8 y 12 años de edad) a Expo Guadalajara. "Me interesa que ellos conozcan todo esto, sepan y tengan idea de estos temas", dice, "veo que les gustan los temas, les llama la atención sobretodo el tema de los robots. Es interesante porque son las actividades del futuro", comentó.



La encargada de Relaciones Públicas de Creativa Kids, Joanna Souza, aplaudió la gran respuesta que tuvieron las actividades de su compañía en los cientos de infantes asistentes.



"Estamos muy contentos porque vemos que los niños tienen hambre y gusto por aprender y ver cosas novedosas, que pueden hacer tecnología de manera sencilla y divertida, y nosotros tratamos de presentarla de manera fácil para que vean lo que pueden lograr", manifestó.

JA