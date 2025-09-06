Luna de Maíz 2025: ¿Cuál es el simbolismo detrás de su nombre?

El cielo nocturno es un espacio mágico que nos regala las mejores vistas de todo el año, y este mes de septiembre no será la excepción, ya que el próximo domingo México será testigo de la mítica Luna de Maíz, también conocida como Luna de Cosecha.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), señaló que el punto máximo para ver la Luna de Maíz será en la madrugada del próximo domingo 7 de septiembre.

¿Cuál es el origen y el simbolismo detrás de su nombre?

Cualquier Luna Llena que se presente durante el año tiene diferentes nombres según las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica , donde asignaban nombres a las lunas según los ciclos agrícolas y naturales.

Según National Geographic, el origen del nombre viene desde mucho antes de que se utilizará la electricidad y la razón es que cuando los agricultores dependían de la luz de la luna esta les ayudaba a trabajar en la cosecha de noche.

En la temporada de otoño la luz de la luna era muy importante ya que es cuando hay más trabajo.

¿Cómo disfrutar la Luna de Maíz?

Para que puedas tener una experiencia placentera y poder disfrutar de la luna llena en pareja, con amigos y familiares, puedes optar por seguir algunas de las siguientes recomendaciones :

Busca un lugar con cielo despejado y sin contaminación lumínica.

Ajusta tu visión a la oscuridad unos 15 minutos antes.

Anticipa los cambios climáticos.

Consulta la hora exacta.

Lleva una manta y ropa abrigada.

Aunque se puede ver a simple vista, puedes optar por llevar unos binoculares.

