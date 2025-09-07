Esta semana se celebró el Día Mundial del Síndrome PFAPA (fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis).Cada 4 de septiembre, se busca visibilizar y concienciar a la población sobre este trastorno y brindar apoyo profesional a las personas que lo padecen con un buen diagnóstico y tratamiento adecuado.De acuerdo con el sitio web "Cedars-Sinai", el síndrome PFAPA ataca especialmente a infantes de entre 2 y 5 años. Esto provoca episodios repetidos de fiebre, llagas en la boca, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos.Puede ocurrir sin ninguna causa. Esto provoca una activación anormal del sistema inmunológico, provocando episodios de fiebre y otros síntomas. Este síndrome pertenece a un grupo de trastornos que provocan fiebre debido a una inflamación anormal.Estos son algunos de los síntomas que sufren las personas con Síndrome PFAPA:Algunos de los tratamientos que profesionales sanitarios prescriben para mejorar o quitar por completo este padecimiento son los siguientes:En algunos casos suele ser de ayuda el acetaminofén y el ibuprofeno. No obstante, siempre es recomendable que un especialista indique la medicación adecuada para cada persona.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV