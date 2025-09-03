La final de Miss Universo México llega a Jalisco con más inclusión, empoderamiento y sororidad

Jalisco se prepara para la gran final de Miss Universo México 2025, en el cual 32 mujeres de cada estado mostrarán su belleza, su talento, su corazón y fortaleza para convertirse en la representante de México en el mundo. Un evento que se celebrará en el Conjunto Santander con una nueva visión en la que el certamen busca más inclusión, más diversidad, más sororidad, y ante todo un carácter mucho más humano.

En rueda de prensa donde estuvieron presentes las 32 concursantes, vestidas de blanco resplandeciente, coronadas, y con los nombres de sus respectivos estados en una banda entrelazada sobre sus torsos, las modelos conversaron sobre el entusiasmo que para ellas representa ser el rostro de sus estados, los caminos que han atravesado para cumplir sus respectivos sueños, y su lado más humano en sus miedos, anhelos, inseguridades y virtudes.

Yoana Gutierrez, Miss Universe Jalisco, destacó cómo el mismo certamen ha modificado sus reglas, cambiado sus antiguos paradigmas, volviéndolos más alcanzables, reales e incluyentes para las mujeres, en el aspecto en el que, por ejemplo, ya no existe un límite de edad, en que ya no importa si las concursantes son casadas o no, y otras restricciones que ya corresponden con nuestros tiempos. Ahora ella, casada, con 30 años, vuelve a representar a Jalisco, cuando en otra época no hubiera sido posible, puesto que el certamen hubiese buscado mujeres más jóvenes y solteras.

"Yo soy contadora pública. Soy empresaria, soy modelo", dijo la jalisciense. "Y lo que quiero recalcar en que también soy esposa y soy ama de casa, y creo que una mujer puede desenvolverse en cualquier ámbito en el que se encuentre, y ser exitosa en cualquier área de la vida. Tengo la segunda oportunidad de representar a Jalisco, y regreso siendo una mujer más fuerte, empoderada, empresaria, talentosa. El ser reina de belleza es un trabajo adicional a lo que cada una hacemos día a día, y nos esforzamos al doble por ser voz de quien no la tiene".

Sin miedos, las 32 concursantes de todas las edades, de cada uno de los estados del país, compartieron sus experiencias, sus vivencias como mujeres casadas, como amas de casa, como empresarias, provenientes de realidades muy distintas, simple y sencillamente como mujeres del día a día más allá de las coronas parsimoniosas y los reflectores, las redes sociales, las sonrisas y el maquillaje. Tampoco dudaron en reconocerse con miedo, inseguras, con dudas -humanas-, y al mismo tiempo con toda la fortaleza, el coraje, el cariño y la determinación de convertirse en la mejor versión de sí mismas. Lejos están los tiempos en que la vida como era entonces orillaba a las mujeres a ponerse obstáculos entre ellas, a sabotearse, a contender en lugar de apoyarse.

Ahora, las 32 concursantes no se aprecian como competidoras, sino como mujeres que aspiran a un sueño común, y que todas cumplirán en el triunfo de la que resulte seleccionada para representar a México entre todas las mujeres en el mundo. Miss Universo México ha cambiado las reglas del juego por la convivencia, el respeto, la sororidad.

"Nos hemos integrado todas como una generación de mujeres más allá de participantes, más allá del certamen de belleza, y creo que eso es lo que marca precisamente la nueva etapa de Miss Universo", compartió Alejandra Díaz de León, Miss Universo San Luis Potosí. "Nos conocemos no solamente por representar un estado, sino como embajadoras de una causa. Y nos admiramos, nos apreciamos, y tenemos un respeto profundo entre nosotras más allá de cualquier competencia".

"Somos 32 mujeres, somos un mismo sueño. Y todas entendemos esa parte de hermandad y sororidad", aseguró Vanessa Ponce, Miss Universo Oaxaca.

El evento contó, además, con la presencia de Osmel Sousa, una leyenda viva en el ámbito de Miss Universo, y Fernanda Beltrán que representó a México el año pasado. La final de Miss Universo 2025 se celebrará en Jalisco, en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas, el próximo sábado 13 de septiembre, y contará con una a participación especial de la cantante española Melody.

MF