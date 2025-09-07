Lamentablemente, las estafas en WhatsApp son un riesgo constante para los usuarios y deben evitarse en la medida de lo posible. Los extorsionadores ya no sólo atacan por mensajes de texto, sino que pueden hacerlo mediante videollamadas.Por lo anterior, es importante que sepas cómo funcionan y qué medidas pueden proteger tu cuenta.En días recientes, el Instituto de Ciberseguridad de España (INCIBE), publicó una alerta sobre esta nueva modalidad de estafa en WhatsApp, con la que los ciberdelincuentes buscan tomar el control total de las cuentas de los usuarios.Si recibes alguna de un número desconocido, estas son las señales que debes monitorear para saber que se trata de una videollamada peligrosa:Además, tal como lo indica el INCIBE, hay casos en que el ciberdelincuente no logará entrar a WhatsApp, por lo que buscará la manera en que los contactos de la víctima reciban mensajes o videollamadas de extorsión.De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, estas son las medidas más confiables que los usuarios deben tomar para proteger su cuenta de posibles estafas y extorsiones:Con esta medidas, se podrá reducir el riesgo de caer en una videollamada de estafa en WhatsApp.Recuerda: ante cualquier extorsión, mantén la calma, no compartas información confidencial y denuncia al número de la Guardia Nacional de México, que es 088.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL