Locatel: Este es su nuevo chatbot en WhatsApp

A partir de ahora, los capitalinos podrá comunicarse a Locatel vía WhatsApp, a través de un nuevo chatbot, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"Hoy da un paso más, hoy se abre en Locatel una manera de comunicarse a través de WhatsApp, que hoy es una forma que utiliza la mayor parte de la población, podrán tener una manera de cómo hacer muchos servicios, un gran eje de comunicación", dijo.

A 46 años de la fundación de Locatel, en 1979, la Mandataria externó su reconocimiento a todo el equipo y aseveró que esta opción permite que el servicio se vaya actualizando y mejorando para la población.

"También podrán comunicarse directamente y ser atendidos de viva voz, si así lo requieren. Así que por Whatsapp, a través de un chatbot (...) estaremos teniendo un instrumento más, con el que la población va a tener de forma directa, cercana, fácil, la manera de cómo comunicarse con su gobierno".

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Ángel Tamariz, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que para comunicarse con el chatbot de Locatel, la población deberá guardar el número 55 56 58 11 11 en su teléfono celular y luego acceder a este desde WhatsApp, luego escribir la palabra "hola" y elegir alguna de las opciones del menú que se desplegará.

Además del chatbot, explicó, si la persona quiere comunicarse con un servidor de Locatel, sólo tendrá que escribir la palabra "hablar" para que se le enlace a este servicio.

Destacó que el sistema reconocerá de forma automática a aquellos usuarios que tienen una cuenta Llave CDMX activa. "Esto fortalece toda la estrategia de digitalización, y, por lo tanto, implica también ahorros en tiempo y recursos para la población, ya que puede resolver distintas problemáticas desde casa, sin tener que hacer los traslados".

MV