Inteligencia emocional para evitar conflictos cotidianos

Comportamientos impulsivos, la ira, la escasa tolerancia a la frustración y no saber dialogar de manera efectiva y respetuosa, ocasiona conflictos en la vida cotidiana sin que las personas tengan competencias para controlar esas actitudes.

La Educación Emocional es un campo que toma auge y, más allá de procesos de autoayuda, es un enfoque académico que pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales.

En ese sentido, la Universidad Iberoamericana (UIA) anunció el inicio de una Especialidad en Educación Socioemocional, el busca atender dichas necesidades que no quedan suficientemente atendidas durante la educación escolarizada y en la formación profesional, afirmó Cimenna Chao Rebolledo, coordinadora del doctorado Interinstitucional en Educación.

El desarrollo de habilidades socioemocionales abona positivamente al desarrollo cognitivo, dando lugar a una formación integral que permite al estudiante o al profesionista alcanzar las metas propuestas a pesar de la adversidad y de las dificultades. La educación emocional, destacan, fortalece la perseverancia y la resilencia.

Chao Rebollo señaló en entrevista que esta nueva opción educativa surgió porque tanto estudiantes como profesionistas, viven en la actualidad con demasiado estrés y ansiedad, lo que provoca problemas e incluso discusiones que llegan a términos irrevocables.

"En México donde vivimos con un constante estrés, acentuado por ejemplo con las situaciones de violencia, necesitamos apoyar el fortalecimiento de estas relaciones, así como aprender diplomacia para poder interactuar con personas o grupos de una manera que contribuya positivamente a los miembros de la sociedad", subrayó.

En entrevista, la especialista en psicología aseguró que la educación socioemocional es un término parteaguas que se utiliza para hablar en general de aquellos aspectos que no alcanzan atender la educación escolarizada o profesional, que tiene que ver con trabajar cuestiones de índole emocional y social en términos de las interacciones entre las personas.

En ese sentido, se refiere al papel de la inteligencia emocional, por lo que el campo de acción de los expertos en esta materia, tienen un amplio campo de acción, desde sectores educativos, gasta los sectores público y empresarial.

Aplicar habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación emocional, la autonomía, así como la empatía, entre otras, permiten a la persona aprender a alcanzar las metas que se propone.

La académica expuso que este tema es importante abordarlo desde la formación, desde la educación más temprana, es decir, desde que se empieza el proceso de sociabilización y de construcción del conocimiento.

Respecto a este nuevo posgrado, la especialista comentó que la propuesta de introducir la educación socioemocional ahora en el nuevo modelo educativo tiene que ver con hacerlo más explícito. Enfatizó que no quiere decir que nunca se haya trabajado la cuestión emocional con los estudiantes, sino que ahora será de manera escolarizado.

"Nos estamos adentrando en el campo que si bien es un tema ya conocido, no se había trabajado desde el área educativa, por tanto, en ocasiones provoca que las personas no sepan cómo actuar en situaciones precisas. Con este posgrado buscamos que aprendan a tomar las decisiones correctas, y si no es así por lo menos de una forma con diplomacia", detalló.

A esta especialidad educativa de la UIA podrán ingreso docentes de todos los niveles educativos, directivos y supervisores del sector educativo, profesionistas de los recursos humanos, profesionistas en trabajo social, licenciados en educación, psicología, psicología y profesionales del sector salud, las ciencias sociales y áreas afines.

OA