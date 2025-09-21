Recientemente, Instagram estrenó una función que lleva por nombre "tomas instantáneas". Pero no solo es una herramienta divertida, sino que también cuida la privacidad de los usuarios que disfrutan compartir contenido.La aplicación de Meta ahora cuenta con esta alternativa para publicar fotos de momentos agradables y aleatorios y, como su nombre lo dice, efímero. Si todavía no la pruebas, aquí te decimos cómo y por qué deberías hacerlo.Las nuevas instantáneas de Instagram son imágenes que los usuarios capturan con la cámara trasera o frontal, y al ser publicadas, se borran automáticamente una vez que los seguidores las ven.Hay dos maneras de compartirlas: La primera opción es una que ya conocemos, al ser enviadas a un destinatario en particular, las imágenes desaparecen luego de ser vistas. Y la segunda opción es cuando se comparten con los seguidores, tienen una caducidad de 24 horas y al ser abiertas se eliminan de inmediato.A diferencia de las InstaStories, las tomas instantáneas siempre se borran cuando una persona las abre, lo que incrementa la privacidad del creador de contenido o el titular de una cuenta.Este nuevo recurso de Instagram, el cual fue anunciado a principios de este año, pero que recién va llegando a más usuarios, no puede ser guardado, grabado en la pantalla o tomarle una captura.Otras ventajas que ofrecen son:A continuación, te explicamos cómo conseguir capturar una toma instantánea en Instagram para que pruebes esta nueva herramienta:Recuerda que cualquier contenido que compartas en Instagram debe ser publicado bajo tu responsabilidad.Con información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL