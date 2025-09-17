Estas son las fotos Polaroid con famosos que se hicieron virales

Hace unos días se hizo tendencia crear fotos Polaroid generadas con la inteligencia artificial de Google : Gemini, donde las personas aprovecharon para crear fotos con sus artistas favoritos, sus seres queridos que ya no están, entre otras cosas.

No obstante, como suele suceder con los fenómenos virales, hay personas que explotan su creatividad llevando las tendencias a nuevos niveles. En este caso, las imágenes Polaroid ya llegaron al punto de convertirse en memes, y aquí te compartimos cuáles son los mejores.

Los memes que dejaron las fotos Polaroid creadas con Gemini

Esta función de Gemini es posible gracias a su capacidad de interpretar comandos de texto y traducirlos en imágenes realistas, con un estilo “vintage” muy parecido al de las fotos instantáneas.

A raíz de esta tendencia, miles de usuarios de internet aprovecharon para crear fotos Polaroid cómicas e incluso absurdas. Por ejemplo, de Betty la fea junto con Jungkook, entre otras. Te dejamos las más divertidas a continuación.

ESPECIAL / GEMINI

todo el mundo haciendo la foto polaroid con famosos:

yo en corto: pic.twitter.com/XV8ewVgSNK— ���������� ��������á������ (@Oscarlbry) September 16, 2025

laura leon haciendo su foto polaroid con danna, kenia os y belinda JAKAJAJAJAJSSJA�� pic.twitter.com/AM57GASi9J— ⛥ (@eldreamerpunk) September 12, 2025

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El vato del Office Depot viendo que fui a imprimir 20 fotos Polaroid con artistas que hice con Gemini pic.twitter.com/waAWOVVUC8— Deejay Diego �� (@DJD_EGO) September 13, 2025

¿Cómo crear fotos Polaroid con Gemini?

Uno de los prompts más populares para crear imágenes Polaroid con alguna celebridad es: “Foto Polaroid conmigo y (nombre del artista), con un aire vintage”. Sin embargo, a continuación te compartimos otras opciones.

“Crea una imagen tomada con una cámara polaroid. La foto debe parecer una foto normal, sin un sujeto o propiedad clara. La foto debe tener un ligero efecto de desenfoque y una fuente de luz consistente, como un flash de una habitación oscura, dispersa por toda la foto”.

Para los fans que sueñan con estar en un concierto con su ídolo:

"Una foto polaroid de (Nombre del artista) y yo en el escenario, él/ella con un micrófono. El público se ve borroso en el fondo. Hay luces de concierto y humo de colores que envuelven la escena. La foto tiene el estilo granulado de una Polaroid real".

La clave es ser muy específicos, con detalles como iluminación, la ropa que llevan, las acciones, entre otras.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL