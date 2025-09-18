Así puedes realizar una sesión de fotos profesional con la IA de Gemini

Hace una semana se hizo tendencia generar fotografías estilo Polaroid a través de Gemini , la inteligencia artificial de Google, y miles de personas aprovecharon para crear fotos junto a sus artistas favoritos, seres queridos que ya no están, entre otras.

Sin embargo, la IA es capaz de hacer eso y mucho más, pues además de crear este tipo de imágenes, también puedes tener una sesión de fotos como si hubiesen sido tomadas en un estudio profesional.

Con solo darle una imagen nuestra, la IA la mejora al grado de que parezca una foto profesional, que incluso podríamos utilizar en portafolios. A continuación te mostramos cómo hacerlas.

¿Cómo crear fotos profesionales con Gemini?

Es importante aclarar que esta función es completamente gratuita. Lo único que se necesita es una conexión de internet estable y la o las fotos que deseas modificar.

Abre Gemini en tu dispositivo. Puedes acceder a Gemini con tu cuenta de Google.

, seleccionando el signo de “+” en la parte superior izquierda. Escribe un comando como el del siguiente ejemplo (puedes utilizar las palabras que creas más convenientes): "Crea un retrato de una yo impresionantemente hermosa, luciendo un blazer blanco satinado prístino, añade iluminación suave y elegante, foto de estudio, alta moda, maquillaje profesional, pelo negro largo, pendientes perlas, fondo beige neutro, enfocado en el rostro, piel perfecta, sombras suaves, iluminación cinematográfica, sombras de atardecer, golden hour, 8k, realista, altamente detallado, foto realista, sin cambiar mis facciones”.

Espera unos segundos a que se genere el resultado.

En tan solo unos segundos obtendrás fotografías estilo profesional, para deslumbrar tus redes sociales o en cualquier caso que desees utilizarlas.

Como ya se mencionó, el comando puede ser modificado con base a tus gustos y apariencia. La clave es ser bastante específico para obtener el resultado deseado. Se recomienda utilizar una foto del rostro completo y lo más nítida posible.

