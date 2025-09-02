Esta es la fecha confirmada para el lanzamiento del iPhone 17

Como es habitual, la empresa tecnológica multinacional de origen estadounidense, Apple, ofrecerá su tradicional evento de otoño este septiembre, donde presentará los nuevos avances tecnológicos que llegarán en 2026, incluyendo el esperado iPhone 17.Este evento marca un antes y un después para la compañía, ya que, según los adelantos, se mostrarán mejoras y actualizaciones en algunos de sus productos estrella como el iPhone, el Apple Watch y su más reciente y revolucionario lanzamiento: el visor Vision Pro.De acuerdo con el CEO de Apple, Tim Cook, la cita será el próximo martes 9 de septiembre en el Apple Park, ubicado en Cupertino, California.Además de la renovación de estos productos, se esperan sorpresas para los consumidores. Aunque no se han confirmado, los rumores apuntan a una versión mejorada del HomePod mini y un nuevo Apple TV.Al igual que desde la pandemia, el lanzamiento se transmitirá de forma virtual y llevará como lema “awe-dropping” (asombroso).Según reportes, el iPhone 17 mantendrá una estética similar a la del iPhone 16, pero con una pantalla más grande y mejoras en la cámara. Por su parte, los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max contarán con un rediseño en la parte trasera y una zona de cámara más amplia.Este lanzamiento también traerá el primer diseño completamente nuevo en años, con la llegada de un modelo ultradelgado, el más delgado de toda la historia de Apple. Asimismo, al igual que ocurrió con generaciones anteriores, el iPhone 17 tendrá una versión más económica conocida como iPhone 17e.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP