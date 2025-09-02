Esta es la fecha confirmada para el lanzamiento del iPhone 17

Como es habitual, la empresa tecnológica multinacional de origen estadounidense, Apple , ofrecerá su tradicional evento de otoño este septiembre, donde presentará los nuevos avances tecnológicos que llegarán en 2026, incluyendo el esperado iPhone 17.

Este evento marca un antes y un después para la compañía, ya que, según los adelantos, se mostrarán mejoras y actualizaciones en algunos de sus productos estrella como el iPhone, el Apple Watch y su más reciente y revolucionario lanzamiento: el visor Vision Pro.

De acuerdo con el CEO de Apple, Tim Cook, la cita será el próximo martes 9 de septiembre en el Apple Park, ubicado en Cupertino, California.

Además de la renovación de estos productos, se esperan sorpresas para los consumidores. Aunque no se han confirmado, los rumores apuntan a una versión mejorada del HomePod mini y un nuevo Apple TV.

Al igual que desde la pandemia, el lanzamiento se transmitirá de forma virtual y llevará como lema “awe-dropping” (asombroso).

Según reportes , el iPhone 17 mantendrá una estética similar a la del iPhone 16, pero con una pantalla más grande y mejoras en la cámara. Por su parte, los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max contarán con un rediseño en la parte trasera y una zona de cámara más amplia.

Este lanzamiento también traerá el primer diseño completamente nuevo en años, con la llegada de un modelo ultradelgado , el más delgado de toda la historia de Apple.

Asimismo, al igual que ocurrió con generaciones anteriores, el iPhone 17 tendrá una versión más económica conocida como iPhone 17e.

